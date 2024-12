Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - « En RDC, la corruption constitue un détournement continue du destin collectif »

Intervenant lors de la célébration de la journée de lutte contre la corruption organisée par l'Inspection générale des finances, (IGF), le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi a indiqué que la corruption constitue un détournement continue du destin collectif et elle sape la confiance mutuelle qui doit exister entre les gouvernants et les gouvernés.

Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que la corruption n'est pas une simple entorse administrative, elle n'est pas non plus un détail dans la gestion du bien public, mais elle est une perversion morale et sociale et un affaiblissement insidieux des institutions de la République.

Il s'est dit inquiet de voir qu'en RDC, elle mine la crédibilité de l'Etat, et plus largement, elle brise l'élan du développement, car, elle détourne l'argent public de son but initial qui est de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, afin de garantir au peuple, un accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé ou à la justice.

Toujours au cours de son intervention, M. Tshisekedi dit avoir constaté que ce sont malheureusement les jeunes qui sont les plus vulnérables, qui en payent le prix fort.

« Les fonds destinés aux programmes de formation, aux initiatives d'encadrement de la jeunesse, se perdent dans des canaux opaques privant ainsi nos enfants et nos étudiants du bagage dont ils ont besoin pour porter le flambeau du futur », a dénoncé le chef de l'État dans son oral.

La jeunesse, l'espoir du changement

Il a salué par ailleurs le thème retenu cette année qui fait un focus sur l'implication des jeunes dans la lutte contre ce fléau qui gangrène la RDC et se dit convaincu que la jeunesse est la clé de voute pour le combattre :

« La mobilisation de la jeunesse n'est pas un simple slogan, notre jeunesse est la clé de voute de lutte contre la corruption. Elle en est la victime, mais elle doit et peut en devenir, l'antidote. C'est à elle de faire le choix décisif, celui de l'intégrité, celui du bon combat. Les jeunes portent en eux l'énergie, la vigueur morale, le sens du bien commun ».

Felix Tshisekedi a, en outre, ajouté que dans un pays comme la RDC, riche de ses ressources naturelles, de ses hommes et de ses femmes, de son histoire de sa jeunesse nombreuse, et dynamique, la corruption constitue un frein cruel qui bloque les investissements constructifs, entrave l'amélioration des services publiques, fragilise le système sanitaire, éducatif, alimente l'injustice et creuse les inégalités.

Cette année, la journée de lutte contre la corruption est placée sous le thème : « La mobilisation de la jeunesse dans lutte contre la corruption ».