Congo-Brazzaville: Coopération - Guy Nestor Itoua à la tête d'une délégation en Chine

Guy Nestor Itoua, ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, conduit une délégation congolaise en République populaire de Chine.

Répondant à l'invitation que lui a adressée le gouvernement de la République populaire de Chine, Guy Nestor Itoua, à la tête d'une importante délégation, a séjourné, du 5 au 10 décembre, respectivement à Beijing, capitale chinoise, et dans la ville de Guangzhou. Dans la capitale chinoise, le secrétaire général s'est entretenu avec Chen Xiaodong, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des questions africaines.

Les deux diplomates ont abordé les sujets se rapportant à l'actualité bilatérale et internationale et se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient la République du Congo et la Chine, érigées au rang de partenariat stratégique global. Ils ont largement évoqué, entre autres, outre la récente participation du président Denis Sassou-N'Guesso au sommet Chine-Afrique, suivie de sa visite d'État en Chine en septembre de cette année, le mandat de la République du Congo à la co-présidence du forum de coopération sino-africaine.

Les deux diplomates ont souligné la nécessité de mettre en oeuvre le plan d'action de Beijing et les accords signés entre les deux pays dans divers secteurs. Le vice-ministre a indiqué que la Chine et le Congo, deux pays amis, doivent travailler ensemble pour consolider les acquis dans le cadre du focac, annonçant en perspective un agenda riche en évènements entre 2025 et 2027.

De son côté, le secrétaire général a évoqué un monde en pleine mutation, avec de nombreux défis à relever, qu'il s'agisse de la paix et de la sécurité, du changement climatique ou de l'initiative mondiale pour un avenir partagé. Il a enfin suggéré qu'il est plus que nécessaire de mutualiser les efforts pour des solutions durables de développement.