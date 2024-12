Congo-Brazzaville: Communication - Le projet « InfoLisango » dédié aux médias et à la société civile

D'une durée de quarante-huit mois, le projet « InfoLisango » permettra de renforcer les capacités des médias, de la société civile et des jeunes dans la production et la diffusion d'une information fiable et équilibrée. Dans le cadre de sa mise en oeuvre, un accent sera mis sur la lutte contre la cybersurveillance, la désinformation et l'impunité des violences faites aux femmes et aux jeunes filles.

Initié par l'Union européenne (UE), Canal France international (CFI) et l'Agence publique française, ce projet a été lancé le 9 décembre à Brazzaville en présence de l'ambassadrice de l'UE au Congo, Anne Marchal ; des membres du CFI et des représentants du Conseil supérieur de la liberté de communication et des médias congolais. Il a pour but de renforcer la cybersécurité et les compétences numériques des organisations de la société civile, de lutter contre les discours de haine et sensibiliser les jeunes aux mécanismes de la désinformation à travers l'éducation aux médias et à l'information.

Plusieurs activités sont prévues, notamment les formations et coaching de journalistes à la vérification de l'information en ligne et au journalisme en contextes sensibles ; des formations pratiques à la cybersécurité pour des organisations de la société civile spécialisées ; la production et la diffusion de contenus sur le cyber harcèlement et les violences faites aux femmes ; des formations d'éducation aux médias et à l'information pour des jeunes ; des ateliers de production de contenus de sensibilisation aux mécanismes de la désinformation et des discours de haine sur les réseaux sociaux.

Dans son discours, l'ambassadrice de l'UE au Congo, Anne Marchal, a signifié que ce projet ambitieux, soutenu par l'UE et mis en oeuvre par CFI, marque l'engagement de son institution en faveur d'un journalisme de qualité et d'un accès à une formation fiable pour tous les citoyens congolais. « En République du Congo, comme ailleurs, il est essentiel de doter les citoyens des outils nécessaires pour faire face à ces défis. Comme vous le savez, l'UE accorde une grande importance à la liberté de la presse, à l'indépendance des journalistes et à l'accès à une information fiable et de qualité pour tous. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre financement d'un million d'euros apportés au projet InfoLisango », a déclaré l'ambassadrice de l'UE au Congo. « Je suis convaincue qu'InfoLisango aura un impact durable en matière de transparence et d'accès à une information plus fiable et équilibrée et que ce juste sujet contribuera positivement à une sensibilisation générale contre les violences faites aux femmes », a-t-elle ajouté.

Présentant le projet, le directeur Afrique de CFI, Jocelyn Grange, a indiqué que CFI entendait mettre l'expertise locale au coeur du projet. Pour ce faire, a-t-il dit, un bon membre d'activités seront portées par des organisations locales, à savoir la Radio citoyenne des jeunes, la Radio Louzolo, l'ONG Rencontre pour la paix et les droits de l'homme et les organisations de la société civile.

« Nous allons également mobiliser l'expertise européenne et africaine, notamment un journaliste malien qui assurera une grande partie des formations des journalistes. Il faut souligner que le financement octroyé par l'UE permettra le déploiement de ce vaste projet sur le territoire dans les délais retenus. Aussi le projet InfoLisango marque-t-il ici le retour de CFI au Congo », a précisé Jocelyn Grange

Le projet concerne dix médias privés, deux médias publics et quatre radios communautaires, la société civile active dans les domaines des droits humains, de l'éducation des jeunes et de la lutte contre l'impunité des violences faites aux femmes et aux jeunes filles, ainsi que les jeunes personnes leaders, bloggeuses et influenceuses.

CFI est une filiale du Groupe France Médias Monde. Il agit pour favoriser le développement des médias dans le monde, en particulier en Afrique subsaharienne, dans le monde arabe et dans les pays du voisinage de l'UE. Au coeur de son action, la lutte contre la désinformation, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, la protection de l'environnement, la promotion de la démocratie et de l'engagement citoyen.