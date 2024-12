Angola: Des exploitants de ressources minérales recommandent l'achèvement de 10 usines de diamants

Luanda — L'achèvement de la construction de dix usines de taille de diamants, d'ici 2027, en Angola, à travers l'attraction continue d'investissements privés par l'Endiama, a été, lundi, l'une des recommandations des participants à la Xème réunion du Conseil Consultatif de le Ministère des Ressources Minérales, du Pétrole et du Gaz.

Selon la SODIAM, (Société Nationale de Commerce de Diamants d'Angola), le Gouvernement angolais a prévu l'installation de 19 unités de taille de diamants, pour la période 2023/2027, dont deux sont déjà achevées, tandis que cinq usines sont en construction dans le pays.

Selon les opérateurs du secteur qui ont participé à cet événement, réalisé en une journée, à Luanda, l'émergence de ces usines permettra l'expansion de la capacité de taille du diamant et favorisera la formation du capital humain, le contenu local et la responsabilité sociale dans ce sous-secteur minier.

En outre, les participants au conseil consultatif ont également recommandé que l'Endiama continue à travailler pour améliorer la qualité de vie des communautés minières, avec l'augmentation des projets durables, dans le cadre de la responsabilité sociale, y compris la formation à l'entrepreneuriat et à l'employabilité dans le secteur dans les régions diamantifères.

Concernant la commercialisation, la SODIAM recommande aux producteurs de réguler les cycles de vente des diamants, en vue d'atténuer l'impact de la tendance à la baisse des prix sur le marché international.

La mise à jour et le renouvellement des instruments juridiques qui régissent la gestion de la Commission nationale du Processus de Kimberley et un nouveau modèle de certification, jusqu'à fin 2025, ainsi que la promotion des bonnes pratiques internationales acceptées dans le sous-secteur du diamant et la mise en oeuvre des sept outils du système de traçabilité, jusqu'en 2027, sont également inclus dans les recommandations.

Dans le domaine du pétrole et du gaz, ils ont réitéré la nécessité de maintenir la production au-dessus d'un million de barils de pétrole par jour et d'accélérer l'impact des résultats de la mise en oeuvre des stratégies d'exploration et de l'attribution des concessions pétrolières.

Les recommandations incluent également l'achèvement de la préparation de la stratégie d'exploration des hydrocarbures et du programme d'attribution des concessions pétrolières 2026/2030, ainsi que les travaux en cours pour approuver la stratégie des biocarburants et le Plan directeur gazier.

Entre autres recommandations, il y a également la promotion de la construction de stations-service pour améliorer la capacité de distribution de carburant dans tout le pays et la modernisation du système de gestion des documents de licence, des autorisations pour la mise en oeuvre des titres de compétences et le renouvellement des licences.

Sous le thème « Ressources minérales, pétrole et gaz, défis et solutions », la 10ème réunion du Conseil Consultatif du Ministère des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz, a permis de faire le point sur le niveau de mise en oeuvre des actions prévues dans le Plan de Développement National(PDN) 2023-2027 de ce secteur.

A l'occasion, le titulaire du portefeuille, Diamantino Azevedo, a dit que le secteur respectait ce qui est prévu dans le Plan de Développement National (PDN) 2023/2027, créant les conditions juridiques et un bon environnement pour que les entreprises privées, essentiellement, puissent faire leur part.

Outre l'augmentation continue de la production d'hydrocarbures, le gouvernant a souligné le processus de transition énergétique comme un autre défi auquel le secteur est confronté, compte tenu des restrictions que ce processus impose au développement de l'activité pétrolière et minière dans le pays et dans le monde.

« La stabilisation de la production pétrolière est l'un des objectifs les plus importants du secteur et nous travaillons pour atteindre cet objectif. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous aurons une évaluation positive de la réalisation de cet objectif», a-t-il réitéré.

Il a également souligné la nécessité de continuer à examiner les réserves de pétrole, à travers la mise en oeuvre d'une stratégie d'exploration, des appels d'offres pour de nouveaux blocs et une production pétrolière supplémentaire.

En ce qui concerne le sous-secteur du diamant, Diamantino Azevedo a reconnu que ce segment traverse une période difficile, conséquence de la baisse du prix de ce minéral sur le marché international.

L'événement a réuni les secrétaires d'État du Mirempet, les présidents des conseils d'administration des entités supervisées, les directeurs généraux des institutions supervisées, les directeurs nationaux et provinciaux des bureaux de développement économique intégré, les représentants des opérateurs et autres entreprises privées du secteur, dans un univers de 200 entités.