Ghana: « La démocratie est un don qui doit être aimé et sauvegardé », déclarent les évêques de l'Union européenne

Accra — « La démocratie dans notre pays est un don et nous devons continuer à l'aimer et à la sauvegarder », écrivent les évêques du Ghana au lendemain de la proclamation des résultats des élections présidentielles et législatives du 7 décembre (voir Fides 4/12/2024 et 9/12/2024).

Dans leur message, les évêques font l'éloge de la Commission électorale pour sa gestion du processus électoral qui a abouti à un vote qui s'est déroulé dans le calme. « Nous vous encourageons, vous qui êtes les gardiens du processus électoral », écrivent les évêques en s'adressant aux membres de la Commission, « à engager un dialogue constant avec toutes les parties, en particulier les partis politiques, la société civile et l'électorat, afin d'aborder toutes les questions et d'assurer l'intégrité des résultats ».

Les partis politiques se voient rappeler « l'importance de l'unité dans la diversité. La compétition politique doit être un outil pour promouvoir le progrès national, et non la division », en adoptant des politiques pour relever « les défis auxquels sont confrontés les plus vulnérables d'entre nous, en particulier les pauvres et les marginalisés ».

Aux médias, dont le rôle est « fondamental », les évêques demandent « de rester objectifs, précis et responsables dans la diffusion des informations. Il est vital que les médias servent de forum pour un dialogue constructif, pour la promotion de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale ». Par conséquent, non au sensationnalisme, aux discours de haine et à la diffusion de fausses nouvelles.

Enfin, le message appelait les Ghanéens à regarder au-delà du résultat du vote « pour participer activement à la construction de la nation au-delà du processus électoral ».

Selon les résultats officiels publiés hier soir, 9 décembre, l'ancien président John Dramani Mahama a remporté le scrutin après avoir obtenu 56,5 % des suffrages exprimés, soit 6,3 millions de voix.