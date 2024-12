Nigeria: « Maiduguri est plus paisible aujourd'hui grâce à la protection de Marie », déclare l'évêque Doeme Dashe

Abuja — « Notre Mère Marie promet de protéger ses enfants, et nous l'avons vu se manifester dans le diocèse de Maiduguri », a déclaré Mgr Oliver Doeme Dashe, évêque de Maiduguri, à l'occasion de l'anniversaire de la consécration du diocèse au Coeur Immaculé de Marie.

« Depuis que nous avons consacré notre diocèse au Coeur Immaculé de Marie il y a 13 ans, nous avons été témoins de sa protection miraculeuse, même dans les situations les plus dangereuses », a souligné l'évêque de Maiduguri, capitale de l'État de Borno, où est né Boko Haram le mouvement djihadiste qui menace les populations de vastes régions du Nigéria depuis des décennies.

Au plus fort de l'insurrection, plus de 25 paroisses ont dû être abandonnées et leurs communautés déplacées. Aujourd'hui, presque toutes ont rouvert et la plupart ont des prêtres résidents. L'évêque Doeme attribue la réouverture de ces paroisses et le retour des fidèles dans leurs foyers « à l'action de Notre Dame ».

« Maiduguri est plus paisible aujourd'hui et Notre Dame a écrasé Boko Haram », a déclaré Mgr Doeme. « Sa protection a été notre force et nous restons engagés dans les dévotions mariales pour sa gloire et celle de son Fils. » Mgr Doeme a également rappelé qu'aucun prêtre n'avait été touché malgré des années d'attaques violentes de Boko Haram et d'autres groupes armés.

Bien qu'étant le plus grand diocèse du Nigéria en termes de territoire et opérant dans l'une des régions les plus dangereuses, Mgr Doeme et son auxiliaire, Mgr John Bogna Bakeni, continuent de parcourir son territoire dans le cadre de missions pastorales sans rencontrer de danger, témoignant que même face à un conflit prolongé, l'intercession divine peut protéger les fidèles.