Cote d'Ivoire: Exportations vers les États-Unis - La RCI mobilise le secteur privé

Le ministère du Commerce et de l'Industrie, en partenariat avec l'ambassade des Etats-Unis, organise le mardi 10 décembre 2024, un atelier de mobilisation du secteur privé en vue d'exploiter pleinement le potentiel de l'African growth and opportunity act (Agoa).

Selon le communiqué dont Fratmat.info a eu copie le lundi 9 décembre 2024, cette initiative représente une étape clé pour soutenir les entreprises à tirer pleinement parti des avantages commerciaux de l'Agoa et à dynamiser les exportations vers les Etats-Unis.

En effet, l'Agoa offre aux pays d'Afrique subsaharienne admissibles, un accès en franchise de droits aux Etats-Unis pour plus de 6 500 produits. « Cette opportunité ouvre de nouvelles perspectives de croissance et de diversification économiques pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien s'investit pleinement dans le développement du commerce, et cet atelier reflète son engagement constant à soutenir les entreprises et à promouvoir la prospérité et l'innovation », précise le document.

En 2022, la Côte d'Ivoire a réalisé des performances remarquables en exportant pour 1,1 milliard de dollars de marchandises vers les États-Unis, principalement du cacao, du caoutchouc et des huiles essentielles.

En s'appuyant sur cette réussite, les gouvernements ivoirien et américain sont désireux d'élargir et de diversifier les exportations de la Côte d'Ivoire, en veillant à ce que les entreprises répondent aux normes du marché américain et exploitent pleinement le potentiel de transformation de l'Agoa.

L'atelier Agoa donnera aux entrepreneurs ivoiriens des connaissances pratiques et des outils essentiels pour renforcer leur compétitivité et élargir leur accès au marché mondial. Cet effort s'inscrit dans une vision commune : stimuler une croissance économique inclusive et durable, en particulier dans les secteurs agricoles et d'exportation à forte valeur ajoutée.

Ainsi, les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire unissent leurs efforts pour créer des opportunités pour les entreprises ivoiriennes sur les marchés mondiaux. Grâce à l'African growth and opportunity act, la Côte d'Ivoire renforcera ses succès commerciaux et sa résilience économique.