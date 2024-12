Angola: Le gouverneur de la BNA prône le renforcement de l'éducation financière

Luanda — Le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a défendu lundi, à Luanda, l'intensification de l'éducation financière dans le pays, faisant de cette mission une priorité nationale.

Lors de son discours à la Conférence sur l'inclusion et la littératie financière, il a souligné la nécessité d'augmenter les niveaux d'alphabétisation au sein de la population, en soulignant les données qui doivent être améliorées.

Le responsable a fait référence à une enquête sur le sujet, publiée en 2023, qui a révélé que seulement 24,7 pour cent de la population angolaise possédait des niveaux adéquats de littératie financière.

Manuel Dias a également évoqué le taux d'inclusion financière de 49,44 pour cent et le taux d'accès bancaire de 31,53 pour cent, en référence au troisième trimestre de 2024.

De même, a-t-il expliqué, l'enquête a révélé que seulement 37% des personnes interrogées, âgées de plus de 15 ans, préparaient un budget familial, tandis que 76% étaient confrontées à des difficultés financières.

Selon le gouverneur de la BNA, la mission d'éducation financière de la population a été renforcée par les contributions des partenaires stratégiques de différents départements ministériels, d'autres organes de surveillance du système financier, ainsi que de la société civile, mais elle devrait s'accroître.

« Notre objectif est bien clair : il s'agit d'augmenter les niveaux de littératie et d'inclusion financière, à travers la promotion de la connaissance, de l'accès et de l'utilisation efficace des produits et services financiers fournis de manière durable, qui répondent aux besoins des individus, des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises. Et que ces services contribuent au bien-être des familles et au développement durable du pays», a-t-il déclaré.

À son tour, le chargé d'affaires de l'Ambassade des États-Unis en Angola, James Story, a parlé du projet de la BNA intitulé « La monnaie numérique est mieux », visant à accroître l'inclusion financière et à faciliter les affaires dans le pays, qui vise à être mis en oeuvre non seulement par les compagnies de téléphone, mais dans d'autres domaines pour une plus grande expansion et croissance économique.

Le diplomate s'est montré satisfait de l'avancée du projet, auquel de nombreux citoyens se joignent à travers AfriMoney et UnitelMoney.

Le projet « Digital Money is Better » est une initiative de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique en partenariat avec l'opérateur mobile Africell.

La conférence a abordé, entre autres, le thème « l'état de l'inclusion financière et l'adoption de l'argent mobile en Angola ».