Afrique: Coupe de la CAF/Le CSS chute encore - À côté de la plaque...

La défaite des Sfaxiens dans un match capital pour la réhabilitation et la remontée au classement dans leur groupe a réduit leurs chances de pouvoir rebondir.

Contre l'équipe angolaise Bravos do Maquis, le CSS a perdu le match qu'il fallait non seulement ne pas perdre, mais gagner coûte que coûte pour se relancer dans la Coupe de la CAF. Le plus grave et le plus triste dans cette défaite, c'est que les Sfaxiens ont craqué dès la première mi-temps en encaissant trois buts inscrits par Abednego (27'), Paciência (39 ') et Matoco (45 +2).

L'action du troisième but et la manière avec laquelle il a été encaissé ont montré combien l'assise défensive des «Noir et Blanc» était faible et perméable devant les assauts des Angolais qu'ils ont rondement menés, avec rapidité et précision dans la dernière passe. Trois tirs bien cadrés en 45 minutes ont contraint Dahmen à aller chercher trois fois le ballon du fond de ses filets! Certes, les coéquipiers de Hazem Haj Hassen ont réussi à égaliser rapidement, après le premier but pris, par Mohamed Dhaoui (29'), mais ne sont pas revenus mentalement dans le match et ont sombré une deuxième et une troisième fois pour atteindre la pause sur un retard au score de deux buts (1- 3).

Certes aussi, de retour des vestiaires, ils n'ont pas mis beaucoup de temps pour réduire la marque et revenir à 3-2 grâce à un coup de tête de Hazem Haj Hassen, mais ils ne sont pas parvenus à aller jusqu'au bout de ce qui leur était demandé : inscrire au moins le troisième but de l'égalisation et sortir avec le moindre mal de leur empoignade contre Bravos do Maquis, qui a surpris par sa réussite dans la transition défense-attaque et par le sens du but de ses attaquants.

À court de ressources physiques et mentales

Quel spectacle affligeant que de voir le onze sfaxien se limiter à gérer durant plus de 40 minutes ce retard au score d'un but, comme s'il avait à gérer une avance ! Plus de ressources physiques et mentales et pas de solutions tactiques non plus du côté du banc de touche pour inverser la tendance. On dirait que le seul objectif de l'entraîneur Alexandre Santos était de ne pas prendre un quatrième but ! Comme en témoigne ce poste par poste dans les changements effectués, comme pour préserver un résultat et l'équilibre de l'équipe, alors qu'il fallait basculer le dispositif vers l'attaque, presser haut et mettre tous les atouts offensifs dans la balance, surtout que la défense des Angolais était prenable.

Cela n'a servi à rien de changer un défenseur axial (Harrabi) par un autre central (Ayouni), ni un milieu de terrain (Absi) par un demi de surcroît moins brillant dans la projection (Traoré), ni un joueur de percussion ( Habbassi) par un joueur de couloir au même profil (Becha laissé comme joker alors qu'il aurait dû être aligné d'entrée), ni un ailier de débordement, le moins mauvais dans ce match ( Dhaoui), par un attaquant de couloir moins vif et moins rapide (Winley ) et ni une pointe qui a pesé de tout son poids sur la défense adverse ( Hadj Hassen, blessé) par Amor Ben Ali gardé comme seul fer de lance d'une attaque qui avait besoin d'être bien plus renforcée.

Après sa gestion tactique encore une fois assez controversée, A. Santos a confirmé qu'il n'a pas le profil idéal d'entraîneur qui peut faire revenir le club de la capitale du sud tunisien au premier plan dans le championnat et encore moins lui faire revivre ses années bonheur en Afrique. Le prochain match du 15 décembre en Tanzanie contre la coriace équipe de Simba Sports, qui sera devant l'obligation de rachat après sa défaite malgré une prestation très honorable face au C. S. Constantine, sera sans doute la dernière épreuve pour lui pour tenter de se maintenir comme chef de staff technique d'un effectif qui n'est pas, certes, de très grande qualité, mais qu'il aurait pu gérer de meilleure manière et autrement.