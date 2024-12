Tunisie: Booster l'emploi pour les jeunes dans les secteurs à forte valeur ajoutée

Le projet visant à renforcer la stratégie nationale pour l'emploi et les politiques d'emploi et à soutenir la création d'emplois basés sur les technologies de l'information et de la communication pour les jeunes et les femmes en Tunisie a été au centre d'une réunion du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Choud, avec le comité de pilotage dudit projet, d'après un communiqué du ministère publié sur sa page officielle.

Ce projet, qui se poursuivra jusqu'en 2025, et est mis en œuvre avec le soutien de l'Agence coréenne de coopération internationale collaboration avec l'Organisation Internationale du Travail, vise notamment à contribuer à la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.

Les recommandations ce projet qui ont été présentées, au cours de cette réunion s'articulent notamment autour du diagnostic des besoins régionaux en matière d'emploi qui sera présenté à la fin de cette année, de l'élaboration et de la mise en place de plans d'action régionaux ainsi que l'actualisation de la stratégie nationale pour l'emploi. Le lancement d ce projet cible notamment les gouvernorats de Jendouba, Kasserine, Gabès, Zaghouan et Sidi Bouzid.

Au cours de cette réunion, le ministre de l'Emploi a souligné l'importance d'améliorer l'emploi des jeunes et de renforcer leurs capacités et leurs compétences, notamment dans le domaine de l'entreprenariat, soulignant le rôle des directeurs régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle dans la mise en œuvre de politiques visant à soutenir et renforcer les opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes dans les régions.