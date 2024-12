Afrique: La CIPRES - Un acteur clé de la prévoyance sociale en Afrique

La capitale togolaise accueille la 37e session ordinaire du conseil des ministres en charge de la Prévoyance Sociale des pays membres de la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES). Cet événement se déroule du 9 au 13 décembre en présence des ministres et experts des 18 pays membres.

L'objectif est de définir des stratégies innovantes pour développer et financer des systèmes de protection sociale qui soient à la fois durables et inclusifs.

Les débats porteront sur des solutions pour rendre les systèmes de prévoyance sociale plus résilients et capables de répondre aux exigences croissantes des populations africaines. Dans un contexte marqué par des défis économiques et sociaux, la nécessité de renforcer la résilience des systèmes de protection sociale devient une priorité.

Les ministres et experts discuteront également de la manière d'améliorer l'accès aux soins de santé et de garantir une plus grande transparence dans la gestion des organismes nationaux de prévoyance sociale.

La CIPRES est une organisation interafricaine qui fixe des règles communes pour harmoniser la gestion des systèmes de prévoyance sociale en Afrique. Elle oeuvre à renforcer la transparence et l'efficacité des organismes nationaux, contribuant ainsi à garantir une protection sociale équitable et accessible.

Le Togo, qui a assuré la présidence de l'organisation en 2019, demeure un acteur engagé dans la mise en oeuvre de ces principes.

Les pays membres

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

Centrafrique (République centrafricaine)

Comores

Congo (République du Congo)

Côte d'Ivoire

Gabon

Guinée équatoriale

Guinée-Bissau

Madagascar

Mali

Niger

RDC (République démocratique du Congo)

Sénégal

Tchad

Togo

Union des Comores