Afrique Centrale: João Lourenço rencontre son homologue de Sao Tomé et Principe

Luanda — Le Chef de l'État, João Lourenço, a rencontré mardi, à Luanda, son homologue de Sao Tomé et Principe, Carlos Manuel Vila Nova, avec lequel il a analysé des questions d'intérêt pour les deux pays.

Aucune déclaration à la presse n'a été faite à l'issue de la réunion, qui s'est déroulée au Palais présidentiel de Cidade Alta.

L'homme d'État de Sao Tomé, qui se trouve dans le pays pour une visite privée, est l'actuel président en exercice de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), qui comprend l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, São Tomé-et-Príncipe et le Timor-Oriental.

En mai 2022, Carlos Manuel Vila Nova avait effectué une visite officielle en Angola pour renforcer la coopération bilatérale.

Coopération bilatérale

L'Angola et Sao Tomé e Principe ont formalisé leur coopération en février 1978 par le biais de l'Accord général d'amitié et de coopération et de la Commission mixte bilatérale créée en janvier 1980.

Cette commission mixte a tenu sa sixième et dernière session à Luanda en novembre 2007.

En 1995, ils ont paraphé un accord de protection réciproque des investissements, en vue de créer des conditions favorables pour stimuler les initiatives privées et intensifier la coopération économique entre les deux États.

En 2019, des domaines ont été identifiés pour une nouvelle stratégie de coopération, notamment le tourisme, les transports et l'exploitation des hydrocarbures que les deux pays exploitent en mer.

En 2020, les deux pays ont paraphé l'accord sur l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques, de services, spéciaux et ordinaires, qui a servi de levier pour une amitié et une coopération plus étroites.