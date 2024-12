Angola: La certification de la dette publique génère des économies pour l'État angolais

Luanda — Les actions de certification des processus de dette publique menées par l'Inspection Générale de l'Administration de l'Etat (IGAE) ont permis, cette année seulement, d'économiser plus de six (6) milliards de kwanzas et sept (7) millions de dollars dans les caisses de l'État.

Les données ont été présentées à la presse par la cheffe du département d'inspection, de transparence et de lutte contre la corruption de l'IGAE, Angélica Cristóvão, lors de la table ronde sur « L'éthique professionnelle et la prévention de la corruption », en référence à la Journée internationale contre la corruption.

Angélica Cristóvão a également indiqué que, grâce au travail d'audit de la dette publique, 124 processus ont été conclus cette année, les sommes économisées résultant des dettes considérées comme inexistantes.

Cependant, Elle a indiqué que l'une des préoccupations des autorités était la réduction de la bureaucratie dans le processus.

« En vertu de l'existence des dettes contractées il y a plus de 10 ans, il est nécessaire de réduire la bureaucratie dans le processus afin de sauvegarder les attentes légitimes des institutions et des personnes », a-t-il précisé.

Il a en outre expliqué que le processus de certification de la dette n'est pas effectué exclusivement par l'IGAE, car il passe par plusieurs phases, la première étant l'Unité budgétaire (Ministère/Gouvernorat provincial), qui rencontre les créanciers et procède à la conciliation des comptes, l'approbation du procès-verbal de la déclaration de reconnaissance et, par la suite, son insertion dans le système.

Ensuite, a-t-il ajouté, cela passe par le ministère des Finances, qui reçoit tout ce processus à travers le système et l'analyse, et s'il est conforme, il est envoyé à l'IGAE, pour réaliser le processus d'audit de la dette.

Pour lui, les actions de l'IGAE ont un impact positif, car l'audit des processus de dette freine l'émergence de pratiques illicites.

À son tour, l'Inspecteur général de l'IGAE, João Pinto Manuel Francisco, a souligné que l'État angolais adoptait un ensemble de mesures et de lois pour que ces actes ne deviennent pas une culture et que les ressources détournées, transférées et investies dans des biens ou des investissements privés puissent revenir à l'État.

Pour lui, combattre et prévenir la corruption doivent être considérés comme un devoir de tous les citoyens, dans le sens de la loyauté et de l'honnêteté et sans mettre en danger l'intérêt public.

« Nous devons continuer à éduquer, prévenir, détecter et alerter afin que ces pratiques ne mettent pas en danger l'intérêt public, ainsi que la confiance des institutions », a-t-il soutenu.