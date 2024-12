Gabon: Former l'élite journalistique de demain - Gabonews tend la main aux jeunes gabonais

Dans un contexte où l'insertion professionnelle des jeunes diplômés reste un défi dans un marché de l'emploi saturé, Gabonews, sous la direction du Rédacteur en Chef Martial Tsonga Mbicka, prend une initiative audacieuse : offrir une formation gratuite en journalisme et communication.

Ce lundi 09 décembre 2024, Monsieur Tsonga a rencontré de jeunes Gabonais passionnés dans les locaux de la radio à Montagne Sainte. L'objectif de cette rencontre était de présenter un programme de formation novateur, prévu pour débuter la semaine prochaine, et de mettre en lumière les avantages du secteur. Les échanges ont porté sur des pratiques clés telles que l'animation radio, la chronique, la pose de voix et la rédaction d'articles, offrant ainsi aux participants des outils concrets pour se démarquer dans le domaine.

Dans un pays où le chômage touche une grande partie de la population, particulièrement les jeunes diplômés, nombreux sont ceux qui cherchent à se démarquer dans un marché de l'emploi engorgé. Entre la quête de stages pour soutenir un diplôme (Licence, BTS ou Master) et la recherche d'un emploi, ces jeunes tentent de poser des actes décisifs pour exister et sortir du lot. C'est dans cette optique que Gabonews a initié cette rencontre dans ses locaux situés à Montagne Sainte, afin d'expliquer aux participants les enjeux et bénéfices de cette formation.

Parcours inspirant de Martial Tsonga : un modèle de persévérance

Martial Tsonga, Rédacteur en Chef de Gabonews, a été le protagoniste de cet entretien et a ouvert la séance par une présentation personnelle, suivie d'un tour de table, donnant à chaque jeune l'occasion de s'exprimer. Les propos du directeur étaient remplis d'anecdotes inspirantes et de conseils motivants.

Au cours de son intervention, il a souligné : « Je n'ai pas commencé avec un salaire au début de ma carrière. Je suis tombé, je me suis relevé et j'ai appris. Rester à la maison et gâcher mes connaissances n'était pas une option. Je n'ai jamais baissé les bras. Ma passion et mon travail m'ont façonné. » Des propos incitant les jeunes à être actifs et à mériter leur place parmi les meilleurs. Il a aussi déclaré : « Même Dieu n'aime pas la paresse. C'est en travaillant que Dieu nous élève. » Ces paroles nous incitent à délaisser la paresse et à éviter de tendre la main, car même la Bible nous ordonne de travailler, comme nous pouvons le lire dans Genèse 3 :19 : « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. » Ce qui signifie que sans travail, on ne peut subvenir à ses besoins.

Des échanges enrichissants

Durant cette rencontre de trois heures, les participants ont non seulement posé des questions pertinentes, mais aussi proposé des pistes de solutions sur des problématiques soulevées, comme par exemple celle de la page Facebook de la radio qui n'est pas assez visible, comme l'a signalé un participant. Cette interaction a permis à chacun de démontrer sa détermination et son ambition. Un moment riche en échanges qui a mis en lumière l'énergie et l'ambition des jeunes participants.

Le journalisme, une question de passion

Au terme de la réunion, Justin Biteghe, un des anciens journalistes de Gabonews a partagé son expérience avec franchise et passion. Il a conclu en ces termes : « Le journalisme ne paie pas. Un journaliste n'a pas d'argent, mais il a des privilèges. C'est pourquoi ce métier doit se faire par passion. » Cette rencontre a donc non seulement permis de transmettre des compétences, mais aussi d'inspirer une génération à travailler avec passion et rigueur, afin de bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour le Gabon.

Cette initiative montre que seule la persévérance associée à un travail acharné permet de transformer ses rêves en réalité, comme le souligne Michel Obama : « Le succès ne se mesure pas à l'argent gagné, mais à l'impact que l'on crée et aux valeurs que l'on transmet . »