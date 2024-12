Algérie: Voies ferrées - Achèvement des études de réalisation de 1.048 km de la ligne Alger-Tamanrasset

ALGER — L'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), a achevé l'élaboration des études relatives à la réalisation de 1048 km de la ligne Alger - Tamanrasset, auquel l'Etat accorde "une attention particulière", a indiqué le chargé de la communication à ANESRIF, Abdelkader Mazar.

Ces études concernent le tronçon reliant Chiffa et Boughezoul sur une distance de 153 km, Laghouat - Ghardaïa sur 265 km, Ghardaïa - El Menia sur 230 km, ainsi que le tronçon reliant El Menia et In Salah sur 400 km, a fait savoir M. Mazar dans une déclaration à l'APS.

Ces étapes interviennent après la mise en exploitation par "ANESRIF" du tronçon reliant Boughezoul (Médéa) - Djelfa - Laghouat sur une distance de 250 km, avec des trains atteignant une vitesse de 220 km/h, inauguré par le président de la République en octobre 2023.

ANESRIF tend à "appliquer les instructions du président de la République pour l'exécution du plan de modernisation par l'interconnexion et la création du réseau ferroviaire via des projets de lignes ferroviaires desservant les régions d'extrême sud, notamment la ligne transsaharienne reliant Alger aux frontières algéro- nigérianes", selon Mazar.

Il a ajouté que la ligne Alger-Tamanrasset revêt "une grande importance dans le portefeuille des projets, dont la réalisation est supervisée par le ministère des Travaux publics et des infrastructures de base, représenté par ANESRIF en tant que porteur de projet", d'autant que la ligne part d'Alger passant par les wilayas de Blida, Médéa, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, El Menia, In Salah, Tamanrasset jusqu'à In Guezzam et aux frontières algéro-nigérianes sur une distance de 2406 km.