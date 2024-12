Sénégal: Héritage sous haute tension - Habibou Thimbo placé sous mandat de dépôt aux côtés de sa cousine, Aïssatou Ngaido

Un scandale familial mêlant argent, pouvoir et trahison vient d'éclater. Comme le révèle Libération, Habibou Thimbo, maire de Semmé et oncle de l'ancien président Macky Sall, a été placé sous mandat de dépôt aux côtés de sa cousine, Aïssatou Ngaido. Tous deux sont accusés d'avoir orchestré une véritable spoliation de l'héritage de feu Demba Boubou, un riche diamantaire.

Un riche héritage, des pratiques douteuses

Selon les informations recueillies par Libération, le défunt Demba Boubou avait confié la gestion de ses biens immobiliers à Habibou Thimbo, qui est aussi opérateur économique. Mais après sa mort, des suspicions de détournement ont émergé. Les plaignants, membres de la famille du défunt, accusent Thimbo et Ngaido d'avoir orchestré un stratagème visant à écarter la veuve de Boubou et ses ayants droit légitimes.

Dans leur défense, le duo avait d'abord accusé l'épouse du défunt d'avoir falsifié un certificat de mariage dans le but de s'emparer des biens. Pourtant, la veuve disposait non seulement d'un certificat authentique, mais aussi d'un mandat signé par tous les ayants droit du défunt.

Une double manipulation révélée

Poussant l'audace plus loin, Habibou Thimbo et Aïssatou Ngaido auraient prétendu que les immeubles en question étaient en mauvais état et inutilisables. Cependant, les investigations ont révélé qu'ils continuaient à percevoir d'importants loyers sur ces biens pendant des années. Une gestion opaque et frauduleuse qui a suscité l'indignation des héritiers légitimes et motivé une plainte contre les deux accusés.

Un dossier longtemps sous silence

Le dossier, initialement traité sous forme de renseignement judiciaire, aurait pu sombrer dans l'oubli en raison des liens de parenté entre Thimbo et l'ancien président Macky Sall. Mais l'arrivée d'un nouveau procureur, Saliou Dicko, à Pikine-Guédiawaye, a changé la donne. Refusant toute interférence, il a ordonné la mise en détention des accusés après leur garde à vue prolongée au commissariat de Pikine.

Un mandat de dépôt lourd de conséquences

Cette affaire met en lumière les pratiques douteuses de certains gestionnaires de patrimoine et soulève des questions sur l'influence de liens familiaux dans le traitement des affaires judiciaires. Pour Habibou Thimbo, cette mise en détention marque un tournant dans sa carrière politique et économique, entachant son image et posant un précédent pour d'éventuels cas similaires.

En attendant le procès, les familles des ayants droit espèrent récupérer l'héritage de feu Demba Boubou et tourner la page de ce scandale qui a secoué le cercle familial. Cette affaire rappelle que ni le pouvoir ni les liens de sang ne peuvent garantir l'impunité face à la justice.