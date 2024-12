Sénégal: Mort de Bassirou Diop - Barthélémy Dias engage la responsabilité de la Bip

Lors de ce point de presse, le maire de Dakar Barthélémy Toye Dias est également revenu sur la mort dans la prison de Saint louis de Bassirou Diop, un des membres de sa sécurité rapprochée arrêtés lors de la campagne des législatives anticipées du 17 novembre dernier à la suite des violences.

Affirmant que les causes de la mort de Bassirou Diop « ne sont pas naturelles et ce dernier n'a pas non plus glissé sur une peau de banane », le maire de Dakar a pointé du doigt les éléments de la Brigade d'Intervention Polyvalente (BIP) comme étant à l'origine de de cette tragédie. En effet, indiquant qu'il n'y avait, « aucun malade » dans son convoi qui était suivi par une ambulance médicalisée », Barthélémy Toye Dias a soutenu que l'ex-membre sa sécurité de campagne électorale est décédé des suites de blessures lors de son arrestation musclée par les éléments de la Bip sur la route nationale n°1 à hauteur de la forêt d'Allou Kagne située sur le plateau de Thiès.

« J'accuse les éléments de la BIP d'avoir tiré sur les éléments de notre sécurité et d'avoir engendré des blessures, et ils m'entendent. Et j'aimerai que le ministre de l'Intérieur puisse apporter des éclairages... Au nom de quoi et pourquoi la police a tiré sur nos éléments de sécurité ? Le procureur de la République, au besoin, peut me convoquer pour cela, parce que les preuves et les témoins sont là... », a-t-il martelé avant de dénoncer le ciblage du convoi de sa coalition, « Samm Sa Kaddu » sur les 41 listes. « Sur 41 convois, on a arrêté seulement un seul convoi pour faire plaisir au prince. L'objectif était que Barth ne batte pas campagne à Dakar. Les instructions qui ont été données étaient d'arrêter le convoi et de m'arrêter ».