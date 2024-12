Maroc: Industrie ferroviaire - Ouverture à Casablanca de la 3ème édition de Rail Industry Summit

Casablanca — Les travaux de la 3ème édition de Rail Industry Summit, événement d'envergure dédié à l'industrie ferroviaire, se sont ouverts mardi à l'Office des Foires et des Expositions de Casablanca (OFEC), en présence de 600 participants, dont 200 entreprises en provenance de 15 pays différents.

Le programme de cette édition (10-11 décembre), tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comprend notamment plusieurs rencontres d'affaires, des conférences scientifiques de haut niveau et des ateliers thématiques, avec un accent mis sur le développement soutenu du secteur ferroviaire marocain.

S'exprimant à l'ouverture de cet événement, le ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh a indiqué que cet événement s'inscrit dans les grandes ambitions et l'engagement du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d'un développement ferroviaire moderne, durable et innovant.

"Parmi les réalisations phares du secteur figure le train à grande vitesse El Boraq, un projet pionnier en Afrique qui illustre cette ambition, avec 5 millions de passagers transportés en 2023", s'est-il réjoui, notant que le Maroc collabore activement dans le domaine ferroviaire avec ses partenaires africains pour stimuler les échanges commerciaux, dynamiser les corridors économiques et réduire les disparités territoriales.

Le secteur est promis à des perspectives prometteuses, a estimé le ministre en rappelant notamment les conventions signées à l'occasion de la récente visite du président français et visant notamment le développement de la ligne ferroviaire à grande vitesse.

De son côté, le Directeur général de l'ONCF, Mohamed Rabie Khlie, a souligné l'importance de ce forum qui intervient à un moment propice où le Maroc poursuit avec détermination la concrétisation de ses plans de développement au niveau de tous les secteurs, selon une vision globale, intégrée et complémentaire.

"En effet, dans un Maroc qui avance et se transforme à grande vitesse, sous le leadership de SM Le Roi Mohammed VI, le secteur ferroviaire national a bénéficié de cet élan et a vu, durant ces deux dernières décennies, la réalisation de projets structurants, ayant mobilisé des investissements totalisant 70 MMDH", a-t-il précisé.

Et de relever : "l'ONCF poursuit inlassablement le développement de son réseau ferré en entamant un nouveau cycle par la réalisation de projets d'envergure. Le lancement d'une vaste opération inédite d'acquisition de plus d'une centaine de nouveaux trains, s'inscrit dans cette optique. Elle vise à répondre aux besoins actuels et futurs en terme de mobilité, d'accompagnement des nouveaux projets structurants de l'ONCF et le renouvellement de toute la flotte".

Quant au président du Cluster Ferroviaire MTI (Moroccan TraIndustry), Mohammed Smouni, il a souligné que cette 3ème édition "marque un tournant décisif dans l'organisation de cet événement, avec la participation de 200 entreprises, 120 exposants et 15 pays représentés".

"Depuis la création du cluster en 2021, nous avons consacré nos efforts à poser les bases solides pour le développement durable et innovant de l'écosystème ferroviaire", a-t-il ajouté, notant que ces premières années du forum été cruciales pour établir une vision claire et un écosystème ferroviaire national à forte composante technologique, intégré autour d'opérateurs publics et privés structurants et créateurs de valeur ajoutée.

Organisé par le Cluster Moroccan TraIndustry (MTI), l'Agence Marocaine de Développement des investissements et des Exportations (AMDIE) et Advanced Business Events (ABE), en partenariat avec l'Office National des Chemins de Fer (ONCF), le Rail Industry Summit met en avant les avancées du Royaume, notamment les projets phares comme la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca et d'autres initiatives stratégiques.

Les thématiques portent sur les infrastructures ferroviaires, la mobilité durable et les innovations technologiques, offrant une vision stratégique pour l'avenir du secteur ferroviaire au Maroc et en Afrique. Les conférences du Rail Industry Summit incluront également des présentations exclusives animées par de grands constructeurs ferroviaires.