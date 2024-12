Maroc: Le groupe chorégraphique 'Kalinka' de Moscou enchante la vallée de Drâa

Zagora — Le public du Festival international du film transsaharien de Zagora a eu droit, lundi soir, à un show chorégraphique de toute beauté, livré par le groupe folklorique d'enfants "Kalinka" de Moscou à l'occasion de l'ouverture du bal de la 18è édition de cette manifestation cinématographique et culturelle.

D'un talent inégalé, d'une grande liberté gestuelle et d'une interaction harmonieuse avec le public, le groupe russe a livré avec maestria des scènes chorégraphiques associées aux mélodies et sons vibrants aux influences orientales et européennes au grand bonheur d'une assistance subjuguée.

Le groupe composé de 10 garçons et filles a fait vibrer les coeurs et les corps lors d'une performance de haute facture mêlant élégance et virtuosité qui lui a valu une longue standing ovation de l'assistance.

Créé par Alexander Filippov en 1968, "Kalinka" de Moscou, l'un des plus célèbres groupes d'enfants de Russie, continue de subjuguer aujourd'hui ses nombreux fans à travers le monde.

Le répertoire de l'ensemble comprend plus de 150 représentations chorégraphiques illustrant les traditions de danse des populations de Russie et du monde entier, ainsi que des danses sportives, militaires, modernes et de contes.

La cérémonie d'ouverture de cette édition, dont la Russie est le pays invité d'honneur, a été également ponctuée par la performance du musicien et compositeur russe Marat Taturas, qui a emporté le public dans l'univers de résonances électroniques.

Auteur de bandes originales pour plus de 150 films, Taturas est également éditeur, producteur et expert dans le domaine de la création et de l'octroi de licences pour la musique de films et de vidéos.

Dans une déclaration à la presse M. Taturas s'est dit "heureux" d'avoir participé à la cérémonie d'ouverture de ce festival, faisant savoir que la beauté des paysages naturels de la région de la vallée de Drâa lui a inspiré pour lancer son projet musical avec les décors fascinants du désert comme toile de fond.

Organisé par l'association du film transsaharien de Zagora, le festival qui compte parmi ses objectifs la promotion culturelle, sociale, économique et touristique de la région, a été conçu dans la perspective de corroborer les efforts des différentes parties afin d'assurer plus de rayonnement culturel et touristique à la région et de véhiculer les valeurs de tolérance, d'ouverture et de diversité.

Plusieurs pays sont représentés dans les quatre compétitions officielles programmées pour cette édition : «Long-métrage», «Court-métrage», «Film documentaire» et «Meilleur scénario».

Les organisateurs ont concocté pour cette édition dont le jury est présidé par le réalisateur indien Anup Singh, une programmation riche et variée. Outre les compétitions officielles, au menu figurent également des tables rondes traitant des sujets liés au cinéma transsaharien, des ateliers thématiques, la projection de films hors compétition et plusieurs autres activités.