Ile Maurice: Mauritius Investment Corporation Ltd rachète 70 % du capital de l'hôtel Ambre

Bénéfice de Rs 400 millions pour un chiffre d'affaires de Rs 1,3 milliard

Comme promis par Rama Sithanen, le nouveau gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), samedi dernier, le rapport annuel de la Mauritius Investment Corporation Ltd (MIC), au 30 juin 2023, ainsi que le bilan financier datant de la même période, ont été postés sur le site de la BoM. Une manière pour le nouveau patron de la BOM Tower de jouer la carte de la transparence sur une société, qui est au centre des controverses actuellement face à une gestion fortement contestée de l'ancienne direction, entraînant d'ailleurs la suspension de son Chief Executive Officer, Jitendra Bissessur.

De ce bilan financier, on retient surtout les détails portant sur cette transaction effectuée, le 7 juin, par la MIC et portant sur l'acquisition de 70 % des actions d'East Coast Hotel Investment, propriétaire de l'hôtel Ambre du groupe Apavou, pour un montant de 48 millions d'euros (Rs 2,4 milliards).

Auditée par la firme KPMG, MIC affiche des profits après-impôt de Rs 400 millions au 30 juin 2024 et des revenus de plus de Rs 1,3 milliard. L'année dernière, à la même période, ces éléments s'élevaient respectivement à Rs 212 millions et Rs 639 millions.

Avec des actifs totalisant Rs 82 milliards, MIC compte des investissements dans des filiales et autres entreprises associées pour un montant de plus de Rs 30 milliards. Ses investissements immobiliers ont été évalués par Elevante Properties Services à Rs 7,4 milliards au 30 juin 2024. À la même période, le bilan financier indique des réserves de Rs 1,3 milliard alors que les dépenses opérationnelles se montaient à Rs 1,9 milliard, incluant des créances douteuses de Rs 1,8 milliard.

Le rapport détaille, par ailleurs, des investissements dans les secteurs clés de l'économie, notamment l'hôtellerie, le textile et la construction. Au 30 juin 2023, deux groupes se sont taillés la part du lion en obtenant chacun Rs 2,5 milliards, soit Medine Limited et New Mauritius Hotels Limited.

Dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, deux bénéficiaires, qui ont fait la une des journaux : Mauriplage Beach Resort Ltd, gestionnaire de Maradiva Villas Resort and Spa, qui a reçu un investissement de Rs 650 millions et Luxury Retirement Village, dirigé par Avinash Gopee, directeur général du NG Group, qui gère le Royal Green Wellness Centre et qui a obtenu un financement de Rs 350 millions. En complément, Rs 200 millions ont également été allouées à PSH Investment Ltd, autre société appartenant à Avinash Gopee. Toujours dans ce secteur, Rogers Hospitality Operations Ltd (anciennement VLH Ltd) a obtenu Rs 1,3 milliard tandis que Long Beach a bénéficié d'un montant de Rs 2 milliards. Dans la foulée, on relève aussi Anahita Hotel (Rs 1,1 milliard), Merville Ltd (Rs 550 millions), Attitude Hospitality Ltd (Rs 500 millions) et Zilwa Attitude (Rs 65 millions).

Dans le secteur de la construction, on peut mentionner Kuros Construction Solutions Ltd, qui a reçu un financement de Rs 225 millions et Best Construct (Rs 150 millions).

La BSP School of Accountancy and Management Ltd, dirigée par Sham Mathura, a également obtenu un investissement de Rs 55 millions de la MIC. Le secteur textile a également retenu l'attention de la MIC, avec une injection de Rs 900 millions dans la Compagnie Mauricienne de Textile Ltée. FM Denim Co. Ltd a bénéficié de Rs 300 millions, R.E.A.L Garments Ltd de Rs 275 millions et World Knits Ltd de Rs 160 millions.