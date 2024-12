Sénégal: 127 milliards FCFA dépensés annuellement pour l'importation d'huile et de graisse (officiel)

Kaolack — Le Sénégal importe, chaque année, plus de 127 milliards de francs CFA d'huile et de graisse, malgré son importante production d'arachide, a révélé Malick Badji, conseiller technique du secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'Encadrement paysan.

« Le Sénégal dépense plus de 127 milliards de francs CFA pour importer de l'huile et de la graisse et plus de 1 070 milliards de francs CFA pour importer annuellement des denrées alimentaires », a-t-il fait savoir.

Il intervenait au démarrage des travaux de la 9e édition du forum annuel du Collectif des opérateurs, producteurs et exportateurs de graines d'arachide (COPEGA) à Kaolack.

Il estime qu'il est du ressort de l'Etat sénégalais, à travers le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, de travailler à « faire en sorte que les producteurs et autres paysans puissent vivre de leurs activités agricoles ».

Il a ajouté qu'il appartient au ministère de tutelle de porter une « attention toute particulière aux acteurs qui évoluent dans le secteur agricole ».

Selon le conseiller technique du secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, travaille à prendre les dispositions pouvant permettre aux producteurs de vivre « dignement » de leur activité.