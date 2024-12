Ethiopie: Environ 360 000 jeunes ont participé à l'initiative « Cinq millions de codeurs éthiopiens » - Ministère de l'innovation

Addis Abeba — Quelque 360 000 jeunes ont participé au programme de formation « Cinq millions de codeurs éthiopiens » à travers le pays, a révélé le ministère de l'Innovation et de la Technologie.

Cette initiative vise à doter les jeunes de compétences en codage et à favoriser l'alphabétisation numérique, avec pour objectif plus large de former cinq millions de jeunes Éthiopiens au codage pour dynamiser le secteur technologique du pays et créer davantage d'opportunités d'emploi et d'innovation.

Lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed en tant que programme de collaboration entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis (EAU), le programme « Cinq millions de codeurs » devrait accélérer la transformation numérique du pays.

Le projet vise surtout à améliorer les connaissances technologiques des jeunes Éthiopiens, en les rendant compétitifs et compétents sur la scène mondiale, avec le slogan : « Laissez une génération apprendre, laissez une génération s'entraîner, rivalisez avec le monde. »

Interrogé par l'ENA, le ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, Yeshurun Alemayehu, a noté que le programme "Cinq millions de codeurs éthiopiens" est étroitement surveillé et évalué chaque semaine, avec des quotas fixés pour les administrations régionales et municipales.

Il a expliqué que la structure de mise en oeuvre s'étend du niveau fédéral jusqu'aux districts, garantissant une supervision adéquate des efforts de formation.

Selon lui, le projet progresse bien sous une étroite supervision pour accélérer la création d'une société numériquement qualifiée, essentielle pour faire progresser l'objectif d'une « Éthiopie numérique ».

Ces programmes de formation reconnus à l'échelle internationale, tels que la programmation Android, ouvrent des opportunités d'emploi aux diplômés tant au niveau local qu'international.

Les jeunes formés à la programmation Android auront accès à diverses opportunités d'emploi dans ce domaine.