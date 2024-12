Congo-Kinshasa: Pour Félix Tshisekedi, la gestion des entreprises du Portefeuille de l'Etat devra désormais être irréprochable

Le Président Félix-Antoine a affirmé, lundi 9 décembre à Kinshasa que « les États généraux des entreprises du Portefeuille ont pour but de faire des entreprises du Portefeuille de l'État le moteur dynamique de développement capable non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais ».

Pour le Président de la République, « la gestion des entreprises du portefeuille de l'État devra désormais être irréprochable ».

Il l'a déclaré lors du lancement, ce même lundi, au Centre financier de Kinshasa, des travaux des États généraux des entreprises du Portefeuille de l'Etat placés sous le thème : « Faire du Portefeuille de l'Etat un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC ».

Du 9 au 14 décembre 2024, ces travaux réunissent plusieurs personnalités venues de différentes organisations étatiques, en vue de trouver des solutions devant participer au redressement des entreprises de l'État minées par des problèmes d'ordre structurel et managérial.

« L'objectif de ces assises est d'examiner les voies et moyens pour l'amélioration des performances opérationnelles et financières des entreprises publiques, en vue de faire du Portefeuille de l'Etat un véritable levier du développement économique et social du pays, conformément à la vision du Chef de l'État », a fait savoir le ministre du Portefeuille Jean-Lucien Busa.

Un diagnostic pour des réformes audacieuses

Pendant ces cinq jours, ces assises se consacreront à poser un diagnostic approfondi des faiblesses structurelles et managériales qui entravent ces entreprises, dans le but d'adopter des réformes audacieuses. Les travaux visent à instaurer une gestion rigoureuse et garantir une contribution effective des entreprises publiques à l'amélioration des conditions de vie des Congolais.