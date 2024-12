Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 décembre 2024

Afrique : Centenaire de l'IPD – Des scientifiques exposent sur l'avancée des recherches biomédicales

L’institut Pasteur de Dakar (IPD) célèbre 1 siècle d’existence du 09 au 13 décembre 2024 à travers une Semaine du Centenaire qui retrace son engagement, ses innovations et son dévouement au service de la santé publique et de la recherche biomédicale en Afrique.

« C'est avec une immense fierté que nous célébrons un siècle d'engagement, d'innovation et de dévouement au service de la santé publique et de la recherche biomédicale. Depuis un siècle, l’institution a été à l'avant-garde de la recherche biomédicale, de l'innovation et de la formation dans le domaine de la santé », a déclaré M. Amadou Alpha Sall, Directeur général de l’IPD. (Source allAfrica)

Plus de 10 rebelles Maï-Maï capturés par les FARDC en Ituri

Les Forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé, lundi 9 décembre, un chef rebelle Maï-Maï et 10 de ses éléments en groupement Bandumibisa, dans le territoire de Mambasa, en Ituri. D’après le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l’armée en Ituri, il s’agit du général autoproclamé Mangaribi qui a été arrêté lors des opérations menées dans la région par les FARDC.

« Les FARDC ont arrêté un grand chef de guerre des Maï-Maï, auteur de plusieurs atrocités et plusieurs tueries dans le territoire de Mambasa. Donc, l’armée a eu l’ascendance sur la menace interne des Maï-Maï en capturant le chef rebelle Mangaribi, détruisant ses bastions, capturant ses membres. Aussi, nous avons récupéré son arsenal militaire », explique-t-il. (Source mediacongo)

« Au Mali, la situation sécuritaire du mois de novembre a été marquée par moins d’attaques directes contre les FAMa », selon le Colonel-major Souleymane Dembélé

A la faveur de sa traditionnelle conférence de presse mensuelle tenue ce mardi 10 décembre, le directeur de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), le Colonel-major Souleymane Dembélé a fait le point sur la situation sécuritaire du mois de novembre.

« Le mois de novembre 2024 a été marqué par la combinaison d’actions terrestres et aériennes qui ont permis des manœuvres d’envergures ayant abouti à des résultats probants sur le terrain », a déclaré le directeur de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), le Colonel-major Souleymane Dembélé.

Au cours du mois de novembre, 22 reconnaissances offensives contre les GAT (groupes armés terroristes), cinq attaques directes contre les FAMa, 16 incidents aux engins explosifs non identifiés (EEI), sept attaques contre la population civile, une destruction de pont ont été enregistrés. (Source maliweb)

Gabon : Chute préoccupante des IDE français en 2023

Le Gabon, autrefois considéré comme une destination privilégiée des investissements directs étrangers (IDE) français en Afrique centrale, a enregistré une chute vertigineuse de ces flux en 2023. Selon le World Investment Report 2024 de la CNUCED, les IDE français vers le Gabon sont passés de 451,9 milliards de FCFA (689 millions d’euros) en 2022 à 104,3 milliards de FCFA (159 millions d’euros) en 2023, marquant le plus bas niveau de la décennie.

Un contexte mondial et régional défavorable. Cette baisse s’inscrit dans un contexte global difficile, marqué par un ralentissement économique mondial et des tensions géopolitiques. À l’échelle mondiale, les IDE ont diminué de 2 % en 2023, atteignant 851 000 milliards de FCFA (1 300 milliards de dollars). En Afrique, les financements internationaux de projets ont chuté de 50 %, se limitant à 41 900 milliards de FCFA (64 milliards de dollars). (Source GabonMediaTime)

Burkina : 44 lingots d’un poids de 93,197 kg issus du traitement du charbon fin de Essakane remis à l’État

La société Golden Hand SA a livré ce mardi 10 décembre 2024 au ministère en charge de l’économie, la première tranche d’or issue du traitement des cargaisons de charbon fin de IAMGOLD Essakane SA. Ce sont exactement 44 lingots d’or d’un poids de 93, 197 kg d’or et 1,628 kg de scories qui ont été présentés au Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et remis au ministre en charge de l’économie, Boubacar Nacanabo.

Le traitement de la cargaison de charbon fin estimée à 444 tonnes de l’affaire dite du charbon fin d’IAMGOLD Essakane SA a commencé à livrer ses premiers lingots d’or. En effet, ce mardi 10 décembre 2024, la société de traitement des résidus miniers, Golden Hand SA, a présenté 44 lingots d’or d’un poids total de 93,197 kg et 1,628 kg de scories issus de la cargaison du charbon fin, au Premier ministre qui les a ensuite transmis au ministre en charge de l’économie. (Source LeFaso.net)

Championnats du Monde de pétanque : Madagascar champion 2024 de tir de précision

Madagascar, la Grande île, a remporté ce samedi à Dijon en France, le championnat du Monde de tir de précision. Madagascar s’est hissé pour la deuxième fois de l’histoire de ce sport sur le toit du monde grâce à son bouliste Daniel Riantsoa Rakotondrainibe. Zigle, de son surnom, est titré «meilleur tireur du monde» au terme de la finale de tir de précision l’opposant au Hongrois Nagy Laszlo sur le score net de 46 à 32. Le Barea bouliste a remporté son titre mondial, au Zénith de Dijon, à l’issue des cinq ateliers de quatre distances différentes de six à neuf mètres.

Daniel Riantsoa Rakotondrainibe a soulevé son tout premier trophée mondial sénior. En 2015, il a gagné à Bangkok en Thaïlande son premier titre mondial en triplette, mais en catégorie junior. Il a donc permis à Madagascar de remporter son deuxième titre mondial après 1999. Madagascar a pris part du 5 au 8 décembre à Dijon à ces Mondiaux de pétanque parmi une dizaine de pays du continent dont Maurice. (Source Alwatwan)

Burundi : Retour sur 14 années d’embuches électorales pour l'opposant historique Agathon Rwasa

Le président burundais Évariste Ndayishimiye a annoncé la tenue des législatives le 5 juin 2025 dans un décret dénoncé le 7 décembre 2024 par les proches de l'opposant historique Agathon Rwasa, qui le jugent « taillé sur mesure » pour « l'exclure ». Un Agathon Rwasa qui, depuis 14 ans, a été écarté deux fois de la tête de la principale formation politique d’opposition du moment.

Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye a signé le 7 décembre 2024 un décret qui convoque les Burundais en âge de voter, notamment aux législatives prévues le 5 juin prochain. Un texte qui a tout de suite suscité la polémique, l'opposant historique Agathon Rwasa et ses proches, dénonçant « une loi taillée sur mesure pour les exclure de la compétition ». (Source RFI)

CAF Awards 2024 : Marrakech va célébrer les stars du foot africain

Le compte à rebours est lancé pour les CAF Awards 2024, qui se tiendront le lundi 16 décembre au Palais des Congrès de Marrakech, à partir de 19h00 (heure locale), a indiqué mardi l’organisation sur son site internet.

Le Maroc encore à l’honneur pour abriter les CAF Awards 2024. En droite ligne avec une tradition de la Confédération Africaine de Football qui, depuis la création, a confié l’organisation de ses compétitions à divers pays africains, mettant en valeur leur capacité logistique et leurs infrastructures sportives. L’Égypte et le Ghana figurent parmi les hôtes les plus récurrents de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), tandis que des pays comme le Maroc et l’Afrique du Sud ont accueilli des éditions majeures. (Source apanews)

Les avions de chasse français quittent le Tchad

Deux Mirage 2000D accompagnés d'un avion ravitailleur basés au Tchad ont décollé mardi de N'Djamena, enclenchant le mouvement de retrait de l'armée française après la résiliation de l'accord de défense par le Tchad. Un troisième appareil devait encore décoller dans la journée.

"La présence de ce détachement ne se justifie plus après rupture de l'accord" de défense, dénoncé le 28 novembre par les autorités tchadiennes, selon une autre source française. "La France procède à la fermeture du détachement des avions de chasse de la base aérienne de Kossei à N'Djamena. L'armée française prend la décision de retirer ses avions", a-t-elle ajouté. (Source VOA Afrique)

Pauvreté multidimensionnelle des enfants en Côte d’Ivoire : Les résultats de l'édition 3 du rapport d'analyse validés

Des chercheurs, des experts et des membres de la société civile se sont réunis en atelier le mardi 10 décembre 2024, pour valider les résultats du rapport sur l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle des enfants en Côte d’Ivoire (N-Moda).

Au terme de cet atelier, le rapport sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants en Côte d'Ivoire a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des parties en lien avec les questions des enfants. Ce rapport ambitionne de disposer de diagnostic analytique des conditions de vie des enfants en Côte d’Ivoire. (Source fratmat)