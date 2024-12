Tunisie: Onudi - Trois décennies d'engagement pour l'industrie tunisienne

«Depuis la signature de l'accord de base de coopération en 1994, la Tunisie et l'Onudi ont conçu et mis en oeuvre des centaines de programmes visant à renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience de l'industrie tunisienne», a déclaré Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, lors de la célébration des trois décennies d'une coopération entre la Tunisie et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi).

La Tunisie et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) ont célébré lundi soir, au Palais des Congrès de Tunis, trois décennies d'une coopération riche et dynamique, en présence de Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, de Gerd Müller, directeur Général de l'Onudi, et de Lassaad Ben Hassine, Représentant de l'organisation en Tunisie. L'événement a rassemblé plus de 150 participants, dont des ambassadeurs, des cadres de l'administration tunisienne, des membres du secteur privé et des ONG.