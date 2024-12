Tunisie: Obtention de visa pour les États-Unis - Précisions de l'ambassadeur américain pour les Tunisiens

L'ambassadeur américain en Tunisie, Joey Hood, a indiqué que les Américains qui visitent la Tunisie expriment leur satisfaction quant à la stratégie adoptée par le pays.

Lors de son passage mardi sur les ondes d'une radio privée, il a précisé qu'une collaboration avec différentes parties était en cours pour explorer les opportunités disponibles et les exploiter. L'ambassadeur a révélé qu'en 2024, plus de 34.000 touristes américains ont visité la Tunisie, soit une augmentation d'environ 10 % par rapport à 2023 et de 43 % par rapport à 2019. Il a ajouté que les touristes américains sont les plus dépensiers et passent davantage de temps dans le pays, visitant diverses régions, en compagnie des touristes algériens.

Concernant l'obtention des visas pour les Tunisiens souhaitant se rendre aux États-Unis, notamment en vue de la participation de l'Espérance Sportive de Tunis à la Coupe du Monde des Clubs, Joey Hood a souligné que tous les Tunisiens peuvent se rendre sur le site de l'ambassade des États-Unis à Tunis et suivre les démarches pour obtenir leur visa sans avoir recours à un intermédiaire.

Il a insisté sur l'importance de présenter la demande dès maintenant, car tout retard pourrait entraîner des délais d'attente supplémentaires. Il a également précisé que toutes les demandes seront examinées avec attention.

Finalement et non moins important, en évoquant la situation en Syrie et au Moyen-Orient, l'ambassadeur a affirmé que le peuple syrien devait décider de son avenir. Il a rappelé qu'un tiers des Syriens ont été contraints de fuir leur pays, mais que désormais, ils peuvent y retourner. Joey Hood a exprimé l'engagement des États-Unis à soutenir tous les efforts visant à parvenir à une transition politique indépendante et souveraine, loin du régime de Bachar el-Assad.