Tunisie: Banque mondiale - Kais Saïed défend les priorités sociales

Le Président Kais Saïed a reçu, ce mardi 10 décembre 2024, au palais de Carthage, Ousmane Dione, vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Au cours de cette rencontre, indique un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État a rappelé les relations solides et historiques de coopération entre la Tunisie et le Groupe de la Banque mondiale, établies depuis plus de 70 ans, notamment avec l'Association internationale de développement (IDA). Ces relations ont permis de financer plusieurs projets et programmes de développement réussis, en particulier dans le domaine de l'éducation.

Le Président de la République a également mis en lumière les mutations profondes et complexes que traverse le monde actuel. Il a souligné l'importance d'adopter de nouvelles approches économiques, fondées sur des concepts innovants, pour rompre avec des pratiques antérieures dont les limites et l'échec ont été prouvés.

Ces nouvelles approches doivent placer la dimension sociale au premier plan afin de garantir que l'humain reste au centre des efforts économiques et de développement.

En outre, le chef de l'État a réaffirmé les priorités de la Tunisie en matière sociale, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des transports et de la sécurité sociale.

Il a insisté sur le fait que les perspectives de coopération entre la Tunisie et le Groupe de la Banque mondiale doivent s'inscrire dans les choix souverains du peuple tunisien, et non dans les diktats imposés par le Fonds monétaire international (FMI).