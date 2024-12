Tunisie: Kamel Maddouri et la Banque mondiale explorent de nouvelles pistes pour le développement du pays

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a rencontré, dans l'après-midi du mardi 10 décembre, au Palais du gouvernement à la Kasbah, une délégation de la Banque mondiale dirigée par Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Étaient présents à cette rencontre : Mustafa Ferjani, ministre de la Santé, Sihem Boughdiri, ministre des Finances, Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Samir Abdel Hafidh, ministre de l'Économie et de la Planification, Issam Ahmar, ministre des Affaires sociales, et Ezzedine Ben Cheikh, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Lors de la rencontre, le chef du gouvernement a présenté les principes fondamentaux de la vision de développement du Président de la République, axée sur l'élaboration de politiques et de programmes économiques centrés sur l'homme, visant à renforcer les bases de l'État social.

Cela repose sur des valeurs de justice sociale, l'instauration de conditions de travail dignes, l'élargissement de la couverture sociale et le bon fonctionnement des services publics pour garantir des prestations de qualité accessibles, notamment à travers la mise en place d'un système de protection sociale pour les travailleuses agricoles et un système d'assurance pour la perte d'emploi des licenciés pour raisons économiques.

Maddouri a rappelé également que l'État garantit, conformément à l'article 17 de la Constitution, la coexistence entre les secteurs public et privé, et oeuvre pour leur complémentarité sur la base de la justice sociale, en créant un environnement des affaires stimulant, honnête et transparent, assurant la compétitivité des entreprises et la construction d'une économie nationale durable et inclusive.

Il a souligné en outre que les choix et politiques économiques s'inscrivent dans l'approche du Président de la République et qu'ils sont déterminés dans le respect des principes de la souveraineté nationale.

La discussion a également porté sur les principaux défis et opportunités, notamment dans les domaines de la transition écologique, de la sécurité énergétique, des énergies renouvelables, des perspectives de développement du système de l'eau, ainsi que des services publics prioritaires tels que les transports, la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, et d'autres secteurs.

De son côté, le vice-président de la Banque mondiale pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a exprimé la volonté du groupe de la Banque mondiale de renforcer la coopération et de soutenir les efforts de l'État tunisien dans la mise en oeuvre de la vision réformatrice sociale et économique.

Il a également exprimé l'intention d'explorer les possibilités d'élargir et de diversifier les domaines de coopération, notamment en matière d'investissements dans les infrastructures, de renforcement des capacités de financement des petites et moyennes entreprises, tout en améliorant les conditions de travail décentes et en soutenant la modernisation des services publics de santé, de l'eau et d'autres services publics prioritaires.