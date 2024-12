Tunisie: Transition énergétique - Le pays investit dans 1700 MW d'électricité durable d'ici 2027

Le 10 décembre 2024, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé une réunion de la commission supérieure de la production privée d'électricité au Palais du gouvernement à La Kasbah. L'objectif principal de cette rencontre était de valider les résultats de deux appels d'offres portant sur la production de 1700 mégawatts d'électricité dans le cadre du système des concessions.

Ces projets s'inscrivent dans la stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté énergétique et à accélérer la transition vers les énergies renouvelables, conformément à la vision du président de la République.

Entouré de plusieurs ministres, dont Khaled Souhaili, ministre de la Défense nationale, Sihem Boughdiri Nemssia, ministre des Finances, et Fatma Thabet Chaïboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Kamel Maddouri a rappelé l'importance stratégique de ces initiatives. Il a souligné que ces projets permettront de garantir l'efficacité énergétique tout en attirant des investisseurs, et a insisté sur la nécessité d'accélérer leur réalisation. En effet, ces projets visent à produire 35 % d'énergie alternative d'ici 2030, un objectif clé dans la lutte contre les défis énergétiques et climatiques.

Les projets validés, qui entreront en exploitation en 2027, auront des retombées significatives. Ils généreront environ 1000 gigawattheures par an, ce qui représente près de 5 % de la production nationale d'électricité. Ils permettront également d'économiser environ 250 000 tonnes de gaz naturel par an, pour une valeur estimée à 125 millions de dollars, et de réduire les coûts de production d'électricité de 200 millions de dinars par an. Sur le plan environnemental, ces projets contribueront à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 500 000 tonnes chaque année, renforçant ainsi les engagements climatiques de la Tunisie.

Sur le plan socio-économique, ces initiatives créeront des opportunités d'emploi dans plusieurs régions et favoriseront le développement local. Kamel Maddouri a insisté sur l'importance de surmonter tous les obstacles administratifs et procéduraux pour garantir le succès de ces projets, soulignant leur rôle essentiel dans la sécurité énergétique du pays.

Au terme de la réunion, la commission a approuvé les propositions soumises par la commission technique de la production privée d'électricité. Les appels d'offres numéro 01 et 03 ont été attribués aux investisseurs retenus, qui commenceront leur mise en oeuvre selon un calendrier défini.