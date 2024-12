Une rencontre scientifique dédiée à la zoothérapie, approche thérapeutique de plus en plus reconnue qui utilise le lien entre l'homme et l'animal pour favoriser le bien-être physique, émotionnel et psychologique s'est déroulée samedi 7 décembre 2024 au Centre d'éducation spécialisée et autisme (Cesa) l'Expert.

Hajer Sohlobji, gérante du Centre, a détaillé les attentes de cette journée d'action et de mobilisation : «C'est un centre d'éducation spécialisée dédié aux enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants autistes atteints de trisomie 21, ayant un retard mental ou une déficience intellectuelle, portant des maladies génétiques, des troubles neurodéveloppementaux, toutes sortes de handicaps qui peuvent conduire à une incapacité».

Décrivant les principales activités du centre l'Expert, elle a ajouté : «Les objectifs génériques de notre centre sont l'intégration scolaire ou bien l'intégration professionnelle, socioprofessionnelle. L'équipe renferme des éducatrices spécialisées, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, des professeurs de sport et des formateurs et notamment des auxiliaires de vie. Donc, on oeuvre pour la promotion des enfants à besoins spécifiques et leur bien-être, pour leur épanouissement, pour qu'ils soient autonomes au maximum dans leur environnement. Également parmi les objectifs du centre, la guidance parentale, pour accompagner les parents dans leur voyage de vie finalement, parce que c'est un voyage qui ne va pas se terminer d'un jour à l'autre. C'est un accompagnement psychologique principalement et en plus une guidance pour pouvoir travailler à la maison avec leurs enfants».