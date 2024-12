Angola: Des universités américaines envisagent de créer des succursales au pays

Luanda — L'Université Mission University et Duquesne University des États-Unis d'Amérique, envisagent de créer prochainement des succursales dans le pays, dans le but de contribuer à la formation des jeunes, a appris l'Angop.

L'information a été rendue publique lundi, à Luanda, par le président de la PDPT, Pedro Godinho, ajoutant que l'association a établi, en 2023, des partenariats avec les respectives universités américaines, avec l'envoi d'étudiants angolais, et que la prochaine étape consiste à mettre en oeuvre des succursales dans le pays.

Selon le responsable, dans le cadre de ce programme, une délégation américaine arrivera dans les prochains jours à Luanda, pour évaluer les infrastructures universitaires angolaises.

«Nous sommes très satisfaits de la coopération avec les deux universités. Pour le moment, l'approche consiste à attirer ces institutions sur le territoire angolais, car elles ont déjà exprimé leur intérêt pour former les futurs enseignants du pays. C'est un travail qui a commencé en 2023 et nous le considérons comme positif », a-t-il souligné.

A l'occasion, le président de la PDPT a salué l'initiative du ministère de l'Éducation visant à promouvoir l'enseignement de l'anglais et du français dans l'enseignement primaire, soulignant qu'elle facilitera la mise en oeuvre du projet.

Il a rappelé que la PDPT a mis en oeuvre, en 2022, le programme Angola Talents, qui a attribué 50 bourses à de jeunes talents angolais, qui suivent des cours d'enseignement supérieur à l'extérieur du pays.

Selon Pedro Godinho, les investissements dans ces bourses sont réalisés avec des fonds de l'association et de partenaires stratégiques, dans le cadre de leurs responsabilités sociales.

L'Association PDPT est une institution angolaise de droit privé, à but non lucratif, créée en 2020.

Elle développe des programmes et des partenariats de soutien aux talents pour stimuler l'entrepreneuriat et les compétences générales et technologiques des enfants et des jeunes d'âge scolaire.

Le programme de travail de la PDPT se concentre sur le renforcement des relations entre les générations et entre les différents acteurs sociaux, comme moyen de stimuler et de promouvoir l'esprit de tolérance et de coopération entre les enfants, les jeunes et les hommes d'affaires du monde entier.

Ces initiatives comprennent des échanges d'expériences, des bourses et des stages dans le pays et à l'étranger.