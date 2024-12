Angola: La présidente de l'Assemblée nationale en faveur des investissements dans les nouvelles technologies

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a défendu mardi, à Livingstone, en Zambie, la nécessité d'investir dans l'innovation et les nouvelles technologies, afin de rendre les parlements plus intelligents, inclusifs et responsables, en répondant avec plus de rapidité et de qualité. aux désirs du peuple.

La dirigeante angolaise, qui intervenait au deuxième jour de la 56ème Assemblée plénière du Forum Parlementaire de la SADC, a déclaré que, par rapport au pays, la gouvernance parlementaire électronique est une réalité à l'Assemblée nationale, soulignant la connexion en temps réel entre le Palais de l'Assemblée nationale et les 17 bureaux locaux où opèrent les députés élus par les cercles provinciaux.

Carolina Cerqueira a déclaré que la transition technologique au niveau du Parlement angolais a coïncidé avec la prolifération et l'utilisation massive des réseaux sociaux et de la communication en ligne, précisant que la connectivité n'est pas seulement une question d'accès à l'information, mais aussi un moyen vital pour l'interaction sociale et culturelle et qui doit garantir la défense et la préservation de la souveraineté nationale.

« La pratique nous montre qu'il est important de considérer les avancées technologiques comme un mécanisme pour faciliter notre activité et raccourcir la participation des citoyens et leur connexion avec leurs représentants via des moyens virtuels grâce aux nouvelles technologies, un instrument important pour une démocratie plus contrôlée et plus étroite entre les citoyens et leurs représentants, à travers la participation de tous les secteurs sociaux », a déclaré Carolina Cerqueira.

Selon la responsable, à mesure que la technologie évolue, l'inclusion numérique et sociale est devenue un risque en termes de défense et de respect des droits, libertés et garanties fondamentales des citoyens, nécessitant une intervention législative pour atténuer les effets négatifs de l'utilisation indue des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, à travers des lois qui guident l'adoption de politiques publiques inclusives et de plus en plus globales en la matière, mais toujours dans les limites imposées par la Constitution et la loi.