Ile Maurice: «100 % de nos déchets organiques sont recyclés»

interview

Le directeur général de Shangri-La Le Touessrok, parle de la réouverture de l'hôtel et de son rôle dans la relance économique locale. Il aborde aussi les initiatives environnementales de l'établissement, telles que le recyclage des déchets organiques et l'utilisation d'énergies renouvelables, ainsi que son soutien à la communauté locale.

Quel rôle la réouverture de Shangri-La Le Touessrok joue-t-elle dans la relance économique de la région ?

La rénovation du Shangri-La Le Touessrok, qui célèbre cette année son 46e anniversaire, marque une nouvelle étape pour l'établissement. Ce projet témoigne de la vitalité du secteur touristique mauricien et de la volonté des acteurs d'investir pour maintenir des standards d'excellence. Il réaffirme également l'engagement à positionner l'île comme une destination de qualité et d'exclusivité, tout en stimulant l'économie régionale et en créant des opportunités pour les partenaires locaux.

En quoi cette réouverture pourrait-elle influencer l'emploi local, notamment dans le secteur touristique ?

Cette réouverture vise à renforcer notre positionnement sur le segment haut de gamme, en attirant une clientèle exigeante à la recherche de prestations d'excellence. Pour soutenir cette ambition, nous comptons sur l'hospitalité mauricienne, véritable atout compétitif, tout en recrutant de nouveaux talents locaux. De nombreux postes, nécessitant des compétences spécifiques et offrant des perspectives d'évolution, sont ainsi à pourvoir, contribuant directement à l'emploi dans le secteur touristique.

Quelles initiatives ont été mises en place pour inciter les jeunes à envisager une carrière dans l'hôtellerie ?

En collaboration avec l'AHRIM (Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice, NdlR), et d'autres acteurs du secteur, nous participons activement aux initiatives nationales visant à promouvoir les métiers de l'hôtellerie. Au sein de ShangriLa, nous valorisons une culture d'entreprise axée sur la formation continue, offrant aux jeunes des opportunités de développement de carrière, aussi bien dans notre établissement qu'au sein des hôtels du groupe à l'international.

Pourquoi pensez-vous que les jeunes de Maurice semblent moins enclins à travailler dans les hôtels de l'île?

Il faut reconnaître que l'image des métiers de l'hôtellerie a longtemps été associée à des contraintes telles que des horaires exigeants et des pratiques dépassées. Ce déficit d'attractivité résulte en partie de l'incapacité des opérateurs à faire évoluer rapidement ces professions pour mieux répondre aux attentes des nouvelles générations. Cependant, cette perception est erronée. Les métiers de l'hospitalité offrent des opportunités uniques d'épanouissement personnel et professionnel, dans un environnement humain enrichissant. De plus, le secteur promet de nombreuses perspectives de carrière, tant à Maurice qu'à l'international, avec des postes à responsabilités à pourvoir dans les années à venir. Nous lançons donc un appel : rejoignez-nous pour vivre une aventure exceptionnelle.

Quels partenariats avez-vous établis avec des entreprises locales pour soutenir la réouverture ?

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses entreprises locales, en favorisant des investissements alignés sur les principes du développement durable pour mener à bien ce projet.

Comment comptez-vous attirer des touristes dans le contexte actuel du marché ?

Dans un environnement concurrentiel exigeant, tant au niveau local qu'international, nous misons sur des atouts clés : la beauté naturelle de notre cadre, l'hospitalité mauricienne reconnue et le savoir-faire unique de ShangriLa. Nous mettons l'accent sur la qualité et l'originalité de nos prestations, tout en maintenant un engagement constant vers l'excellence. Cette stratégie, déjà adoptée après la pandémie, guide nos actions pour attirer une clientèle en quête d'expériences authentiques et haut de gamme.

Quelles sont les prévisions économiques pour l'hôtel au cours des prochains mois ?

Nous sommes optimistes quant aux perspectives économiques des prochains mois et espérons que la marque 'Île Maurice' continuera à rayonner. Cependant, nous demeurons vigilants et prêts à nous adapter, en maintenant un dialogue constant avec les acteurs de notre secteur. Notre priorité restera de poursuivre sans relâche notre quête d'excellence et d'amélioration continue.

Quelles nouveautés l'hôtel propose-t-il pour enrichir l'expérience de ses clients ?

Nos cinq restaurants ont été entièrement rénovés et repensés pour offrir une expérience culinaire d'exception. Nous avons également lancé deux nouveaux concepts et renforcé notre ancrage mauricien. Par ailleurs, nous avons inauguré dix nouvelles suites Signatures, répondant aux attentes des familles et des clients en quête d'espaces et de prestations premium.

Quelles initiatives de tourisme durable sont intégrées dans les opérations de l'hôtel ?

La rénovation de l'hôtel a été réalisée en accord avec nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Chaque aspect du projet reflète notre engagement envers la durabilité. Nous avons supprimé les bouteilles en plastique à usage unique, les pailles et les contenants jetables, et les avons remplacés par des alternatives écologiques fabriquées à partir de matériaux végétaux et de canne à sucre. De plus, 100 % de nos déchets organiques sont recyclés vers une ferme locale.

Pour renforcer notre démarche écologique, nous avons introduit des cartes-clés en bois, recyclons 200 mètres cubes d'eaux usées chaque jour pour irriguer nos espaces verts et utilisons 300 panneaux solaires pour générer 1,2 kilowatt par jour pour le chauffage de l'eau. Nous soutenons également la communauté locale, notamment le village de Trou-d'Eau-Douce. Côté social, nous privilégions les produits agricoles durables et locaux dans nos restaurants.

Nous soutenons 50 enfants défavorisés via l'Eastern Welfare Association for Disabled (EWAD) et aidons 90 personnes handicapées à travers le programme Embrace de Shangri-La. L'hôtel participe activement aux projets du Groupement Pour le Soutien de Trou-d'Eau-Douce (GPSTDD), qui oeuvre pour l'amélioration de l'environnement et de la qualité de vie du village, fondés sur des valeurs de solidarité et de générosité. Ces initiatives témoignent de notre engagement concret et continu pour avoir un impact positif sur l'environnement et la communauté locale.

Quels défis avez-vous rencontrés lors de la préparation de cette réouverture ?

Le principal défi a été la contrainte de temps, qui est toujours cruciale dans ce type de projet. Un autre obstacle majeur a été lié aux délais d'importation des équipements et à la disponibilité du transport maritime.

Quels objectifs principaux visez-vous pour ShangriLa Le Touessrok dans les prochaines années ?

Avec notre récente rénovation, notre objectif est de consolider notre croissance et de renforcer notre position parmi les établissements les plus prestigieux du secteur haut de gamme.

Quelle est votre vision pour l'avenir de l'industrie hôtelière à Maurice ?

Je suis convaincu que l'avenir de notre industrie sera prometteur, à condition de préserver notre île, notre environnement et notre hospitalité légendaire. Toutefois, il est crucial de continuer à nous démarquer en améliorant la qualité de nos services et en offrant des prestations de plus en plus haut de gamme. Cette démarche doit concerner non seulement les hôtels, mais également tous les acteurs périphériques du secteur.

Bio Express

Depuis septembre 2021, Grégory Coquet occupe le poste de directeur général de Shangri-La Le Touessrok, Maurice, apportant avec lui plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie hôtelière. Il a débuté sa carrière en France avant de s'installer en Suisse, où il a acquis une expertise dans divers départements, allant de la restauration, des ventes et du marketing à l'organisation de banquets. Après son parcours européen, il a passé cinq ans en tant que directeur général du Royal Palm Beachcomber à Grand-Baie et a dirigé plusieurs autres enseignes hôtelières sur l'île avant de rejoindre le Shangri-La.