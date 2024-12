Ile Maurice: Anishta Babooram encourage la persévérance et l'autonomisation

La junior minister de l'Égalité des genres, Anishta Babooram, a encouragé les femmes mauriciennes à toujours faire preuve de persévérance, quelles que soient les tentatives pour les décourager. Présente vendredi soir lors de l'inauguration de la première boutique de Khanya Designs à Grand-Baie, elle a rappelé que la société mauricienne avait évolué d'un système patriarcal vers une structure moderne où les femmes avaient trouvé leur place.

Prenant l'exemple de Verushka Pather, qui a fondé Khanya Designs, Anishta Babooram a souligné avec conviction que chaque femme avait la capacité de faire avancer les choses. «Vous avez la capacité de le faire. Vous devez simplement oser», dit-elle. En parlant du nom Khanya, qui signifie «fille», elle a mis en avant l'importance de la valorisation de la femme. «J'encourage de telles initiatives pour que beaucoup d'autres femmes dans le pays puissent se mettre sur pied et réaliser leur destin», a-t-elle ajouté.

Malgré tout, Anishta Babooram a souligné que, dans de nombreux cas, lorsqu'une femme souhaitait entreprendre, elle se heurtait à des obstacles importants. «Il n'y aura pas beaucoup de personnes pour vous soutenir. Je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Mais lorsque vous persévérez et montrez que vous êtes déterminée à défendre ce en quoi vous croyez, tout le monde finira par vous soutenir», a-t-elle fait ressortir. Elle a encouragé les femmes à se défendre elles-mêmes, qu'elles soient à Maurice ou en Afrique, à travailler dur, à ne pas abandonner et surtout à ne pas écouter ceux qui cherchaient à les décourager. «En tant que femmes, nous avons des droits et les femmes ne sont pas des citoyennes de seconde classe. Les femmes peuvent et vont réussir», a-t-elle affirmé, en rappelant que la société mauricienne était composée de plus de 50 % de femmes.

Anishta Babooram a également précisé que l'homme avait toute son importance et qu'il était complémentaire de la femme. Pour elle, lorsqu'il s'agit de l'égalité des genres, nous sommes tous égaux. Pour encourager davantage la directrice de Khanya Designs dans ses projets, elle l'a qualifiée d'«incarnation de l'autonomisation des femmes à Maurice» et a demandé aux femmes de se défendre elles-mêmes.

Khanya Designs est une marque fondée par Verushka Pather, une Sud-Africaine. Danseuse, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat pour valoriser la créativité sud-africaine et faire rayonner la culture de son pays à l'international. Lors de l'ouverture de la boutique Khanya Designs, elle a montré l'exemple de la persévérance. Bien qu'elle soit avant tout une artiste et qu'elle n'ait jamais connu l'entrepreneuriat, elle s'est tout de même lancée.

Partageant la même vision qu'Anishta Babooram, elle soutient qu'il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. «Il a fallu des années pour arriver à cette compréhension et il faudra une autre génération pour la mettre en oeuvre», dit-elle. En parlant de la femme africaine, qui, selon elle, est une femme voluptueuse, elle souligne l'importance de créer des vêtements authentiques pour ces femmes réelles. «C'était mon souhait que chaque femme porte quelque chose qui lui donne le sentiment de vivre chaque jour comme une reine africaine», dit-elle. L'accent est mis sur une mode qui respecte l'Afrique et la femme africaine.

Narad Dawoodarry, directeur de Khanya Designs, explique que l'ouverture de la première boutique est un «rêve qui se réalise», alliant tradition et passion. Khanya Designs est une entreprise fondée sur la collaboration, avec un partenariat stratégique établi avec Krineshen Reddy, président-directeur général de Shalom Interiors et Titan Design Projects, et Lenore GossMatjie, figure de la marque Mommy Club Sugar and Spice.