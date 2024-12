Afrique: La Chambre de Commerce d'Abuja prévoit un forum d'affaires avec l'Angola

Luanda — Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Abuja, Emeka Obegolu, a exprimé lundi (9), au Nigeria, l'intention de réaliser un forum d'affaires avec l'Angola, en 2025, en vue de renforcer la captation des investissements privés dans le pays, dans le cadre de la diplomatie économique de l'exécutif angolais.

Cela a été exprimé lors d'une réunion de travail que le leader de la classe économique de la capitale nigériane a tenue avec l'ambassadeur José Bamóquina Zau, qui visait à aborder l'attraction des investissements directs, selon un communiqué auquel l'Angop a eu accès mardi.

Selon la note, l'intention de réaliser le forum d'affaires naît du fait que le volume des affaires et la balance commerciale actuelle entre l'Angola et le Nigeria "ne reflètent pas le potentiel économique et financier des deux pays, leaders dans la production pétrolière dans la sous-région d'Afrique saharienne.

Les deux personnalités ont donc conclu qu'il est nécessaire de mener des actions conformes aux recommandations de l'Union africaine, en mettant l'accent sur le marché africain unique et intégré.

A l'occasion, Emeka Obegolu a souligné que la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Abuja (ACCI) est disponible pour signer des protocoles d'accord avec les chambres homologues de Luanda et Benguela, ainsi que pour apporter une contribution solide à la prochaine réunion de la Commission conjointe Angola-Nigeria, qui mettra à jour en 2025 les instruments juridiques de coopération entre les deux pays.

« En tant qu'Africains, nous devons marcher ensemble et mieux explorer les opportunités existantes », a-t-il soutenu.

La Chambre de commerce et d'industrie d'Abuja est un bras économique du Nigeria, doté du pouvoir d'influencer les décisions politiques sur l'économie du pays.

Créée en août 1986, l'ACCI regroupe 17 grands groupes d'entreprises très cotées du secteur public et privé spécialisées dans le commerce, les transports, la banque et l'assurance, l'ingénierie et la construction, l'agriculture, l'import-export, le changement climatique, l'électricité, le pétrole et le gaz, les télécommunications et technologies de l'information, le tourisme et divertissement, l'industrie manufacturière et le droit.

De plus, sa vocation est ancrée dans l'autonomisation des hommes d'affaires, l'apport de prospérité et la construction d'une communauté forte, empreinte d'innovation et d'une culture de réussite.