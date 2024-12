Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha préside l'ouverture d'un colloque sur la glorieuse Révolution de libération nationale

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé mardi à Alger, l'ouverture des travaux du colloque historique intitulé "70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale: entre les défis de la victoire ...et le prix de la liberté", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP a présidé aujourd'hui, mardi 10 décembre 2024, au niveau du Cercle national de l'ANP, à Beni-Messous, l'ouverture des travaux d'un colloque historique intitulé +70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale : entre les défis de la victoire...et le prix de la liberté+, organisé par la Direction de l'information et de la communication de l'Etat-major de l'ANP", précise la même source.

Ce colloque a été entamé par une allocution du Général d'Armée, dans laquelle il a souligné que "la Révolution du 1er novembre 1954, était une révolution pour la justice contre l'injustice et la tyrannie et un triomphe pour la dignité humaine".

Le Général d'Armée a évoqué, à cette occasion, les festivités commémoratives du 70ème anniversaire de la glorieuse Révolution de novembre, "qui se voulaient être à la hauteur de cette révolution unique en son genre".

A travers cette occasion, "nous avons également tenu à faire connaitre à notre peuple les niveaux atteints par ses Forces armées, qui restent le bouclier protecteur du pays, à la faveur de l'attention accordée par Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a toujours veillé à la construction de nos potentiels militaires, de manière à ce qu'ils soient entièrement prêts à défendre notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale, en toutes circonstances et quels que soient les sacrifices à consentir", a-t-il ajouté.

Au terme de son allocution, le Général d'Armée Chanegriha a annoncé l'ouverture officielle des travaux du séminaire.

Ce colloque a été ponctué par la projection d'un film documentaire intitulé "1er Novembre 1954.. Révolution du défi et de la victoire", produit par la Direction de l'information et de la communication, suivi de quatre conférences, animées par des professeurs d'universités spécialisés en histoire, intitulées respectivement "La politique et les positions de l'Etat algérien.. Attachement immuable au référentiel de novembre", "Arracher la liberté et remporter la victoire, le lourd tribut", "La cohésion et l'unité du peuple algérien durant la révolution de libération.. leçons et enseignements", ainsi que l'intervention du moudjahid et ancien diplomate Noureddine Djoudi sur "L'échec de la propagande coloniale face aux médias révolutionnaires nationaux".