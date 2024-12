Congo-Brazzaville: PME - Oyo accueille la caravane de l'entrepreneuriat

La huitième étape de la caravane organisée sur le thème : « Jeunes, osez entreprendre » a été inaugurée le 10 décembre à Oyo par la ministre des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, dans le but de susciter les vocations entrepreneuriales au sein de la couche juvénile.

Oyo est la deuxième localité du département de la Cuvette à accueillir la caravane de l'entrepreneuriat après Owando. Appelés à se mobiliser pour se faire et formaliser leurs entreprises, les jeunes porteurs de projets bénéficieront d'une réduction de 75% des frais de création et de formalisation de leurs structures. Les députes des deux circonscriptions électorales d'Oyo se sont engagés à payer les frais des porteurs de projets soit 100 pour la première et 50 pour la seconde.

« Le projet "Un jeune, une entreprise" consiste à créer, sur une période de douze mois, 10 000 entreprises, en subventionnant les formalités administratives de création d'entreprise à hauteur de 75% du montant de la taxe unique de création pour les entreprises individuelles », a expliqué la ministre des PME et de l'Artisanat.

Elle a par ailleurs souligné que miser sur la petite entreprise dans le domaine agricole, des transports, de services numériques ou des loisirs et bien d'autres, en exploitant les opportunités locales, demeure un levier incontournable dans la stratégie de diversification de l'économie nationale aux fins non seulement de rendre le pays moins dépendant du secteur pétrolier, mais aussi de remplacer les produits et services importés.

« Promouvoir la culture entrepreneuriale en misant sur les jeunes pour faire émerger de nouvelles entreprises et créer des emplois à moyen, court et long terme, est un moyen pour y parvenir », selon Jacqueline Lydia Mikolo.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises (ADPME), Aimé Blanchard Linvani, a indiqué que jusque-là, la caravane a permis de toucher du doigt le potentiel dont regorge nos terres et les multiples opportunités.

« Nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que c'est possible de relever le défi de la diversification de notre économie ; c'est possible de doter notre pays d'un tissu économique dense de TPE/PME structurer, formaliser, compétitive, résiliente, pérenne et créatrice de richesse qui contribueront à l'amélioration des conditions de vie et sortir de nombreux jeunes du chômage et de la précarité », a-t-il indiqué. Il convient de souligner que l'ADPME est la structure qu'il dirige qui exécute la caravane de l'entrepreneuriat.