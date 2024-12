Soudan: La milice commet un massacre à Karari et le gouverneur de Khartoum appelle la communauté internationale à protéger les citoyens sans défense

Khartoum — La milice terroriste FSR a commis le plus grand massacre humain par des tirs d'artillerie parmi les citoyens de la localité de Karari, tuant plus de (65) martyrs et des centaines de blessés, remplissant les hôpitaux.

Le gouverneur de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, et tous les membres du Comité de sécurité de l'État de Khartoum, se sont tenus au sol sur les sites bombardés, à commencer par la station du Bus de Quartier 17, où l'obus a touché un bus de passagers, entraînant le martyre des 22 personnes qui s'y trouvaient, qui furent réduites en pièces.

Le gouverneur a également visité les marchés d'autres quartiers et s'est rendu aux corps et aux blessés à l'hôpital Al-Naw. Le gouverneur de Khartoum a condamné le meurtre de citoyens sans défense, par lequel la milice vise à intimider les citoyens afin qu'ils quittent les zones sûres pour poursuivre leur approche de meurtre, de viol et de vol.

Le gouverneur a appelé la communauté internationale et les organisations compétentes à jouer leur rôle dans la protection des civils qui sont directement ciblés par les milices à l'intérieur de leurs maisons, sur les marchés et dans les établissements de traitement, faisant référence aux bombardements des stations de bus, des marchés et des centres de santé.