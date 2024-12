Soudan: Le ministre des Affaires étrangères s'entretient téléphoniquement avec son homologue algérien

Port-Soudan — Le ministre des Affaires étrangères, Dr Ali Youssef, a eu un entretien téléphonique lundi avec son homologue, le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf.

Au cours de l'appel, les deux ministres ont discuté les relations bilatérales entre les deux pays frères. Le ministre a fait le point avec son homologue algérien sur les derniers développements et évolutions de la situation au Soudan.

Le ministre a évoqué le rôle de l'Algérie sœur en tant que membre du Conseil de sécurité et a plaidé au sein du Conseil sur les questions et préoccupations des groupes arabes et africains. Il a apprécié le rôle de l'Algérie dans le soutien de la sécurité, de la stabilité et de la souveraineté du Soudan, ainsi que de son intégrité territoriale.

Les deux ministres sont également convenus de faire progresser les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères et d'œuvrer à leur renforcement et à leur développement dans divers domaines au cours de la période à venir, afin d'être à la hauteur des ambitions et des bénéfices des deux pays frères.