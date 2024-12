Soudan: La Commission Nationale des Droits de l'Homme félicite le 76ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

Port Soudan — La Commission Nationale des Droits de l'Homme a publié mardi une déclaration à l'occasion du 76e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Vous trouverez ci-dessous le texte de la déclaration :

La Commission félicite le peuple soudanais en particulier et l'humanité dans son ensemble à l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l'Homme, qui coïncide avec le 76e anniversaire de la publication de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme le 10 décembre 1948 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui a établi un monde nouveau dans lequel l'être humain jouit de ses droits fondamentaux qui préservent la dignité humaine et l'élèvent au-dessus de toute autre considération géographique, politique, ethnique, économique, culturelle, religieuse ou toute autre considération, sans discrimination fondée sur aucune raison. Des raisons.

Alors que la Commission salue et célèbre l'anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme, elle exprime son profond regret et sa profonde tristesse face aux graves violations et aux crimes horribles sans précédent qui ont affecté le peuple soudanais et les institutions étatiques, entraînant des conditions humanitaires extrêmement mauvaises, la Commission souligne la nécessité d'établir la responsabilité pénale des auteurs de ces violations et crimes, en particulier du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, tels que le nettoyage ethnique, les déplacements forcés, la violence sexuelle et la destruction et pillage des maisons et les biens civils des citoyens et veiller à ce qu'ils n'échappent pas aux sanctions.