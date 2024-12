Soudan: Al-Eaysir révèle les dispositions prises pour organiser un festival de fierté et de dignité pour soutenir l'armée

Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Ali Al-Eaysir a révélé les dispositions prises pour organiser les activités du festival Fierté et Dignité afin de soutenir les forces armées et les forces qui les soutiennent dans la guerre de la dignité contre la milice rebelle : Forces de Soutien Rapide (FSR), notant l'importance de mener des initiatives culturelles et sociétales pour unifier la conscience soudanaise derrière les forces armées.

Le ministre de la Culture et de l'Information s'est entretenu mardi dans son bureau du complexe ministériel à Port-Soudan avec la délégation de l'Union des Ecrivains et Artistes, dirigée par Walid Mukhtar Mahjoub, directeur Technique de l'UEA. Il a discuté des préparatifs pour le lancement des activités du festival de l'UEA à la fin de ce mois, et a passé en revue les détails du festival et comment l'organiser de manière à soutenir les orientations générales de l'État à la lumière de la Guerre de la Dignité.

Les activités du festival devraient être lancées à la fin de cette année, coïncidant avec le Jour de l'Indépendance, sous la supervision du ministère de la Culture et de l'Information, en coordination avec l'Union des Ecrivains et des Artistes et un certain nombre d'autorités compétentes.