Soudan: La commissaire général à l'aide humanitaire rencontre l'ambassadeur britannique au pays

Port-Soudan — La Commissaire générale à l'Aide Humanitaire soudanaise, Mme Salwa Adam Beniya, a rencontré mardi dans son bureau à Port-Soudan l'ambassadeur britannique au Soudan, M. Richard Trodar, la Dr Kim Reuter. , directrice des affaires humanitaires à l'ambassade britannique au Soudan, et le général Mark Baffin, attaché militaire à l'ambassade britannique au Soudan et leur délégation qui les accompagne.

La Commissaire à l'Aide Humanitaire (CAH) a souligné les relations solides entre les deux peuples et a fourni une explication détaillée de la situation humanitaire au Soudan, appelant les donateurs, le Royaume-Uni en tête, à remplir leurs engagements financiers pour soutenir l'opération humanitaire au Soudan.

Mme Salwa Ali a également affirmé l'engagement du gouvernement du Soudan, représenté par la CAH à réaliser toutes les installations et à accélérer et achever les procédures pour fournir l'aide humanitaire aux personnes éligibles et touchées par la guerre dans tout le Soudan.

Elle a informé l'ambassadeur britannique et sa délégation de l'obstruction à l'arrivée de l'aide humanitaire effectuée par la milice Forces de Soutien Rapide et de l'orientation de ses itinéraires vers d'autres que celles qui leur étaient désignées, en plus du pillage des camions de secours et des moyens mobiles de organisations travaillant dans le domaine humanitaire.

La Commissaire a indiqué que l'incapacité des organisations étrangères et des agences des Nations Unies à condamner les abus et violations documentés visant à entraver l'arrivée de l'aide humanitaire par les milices les encourage et les fait persister.

Pour sa part, l'ambassadeur britannique a souligné la force des relations entre les deux peuples et a transmis le message du ministre britannique des Affaires étrangères dans sa volonté de construire une relation solide entre la Grande-Bretagne et le Soudan basée sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté du Soudan.

Pour sa part, Mme Kim Reuter, directrice des affaires humanitaires à l'ambassade britannique au Soudan, a indiqué l'intérêt du gouvernement du Royaume-Uni pour la situation humanitaire au Soudan et a souligné que le Royaume-Uni travaillera avec les partenaires de l'opération humanitaire au Soudan pour accroître le travail humanitaire et assurer la sécurité alimentaire au Soudan.