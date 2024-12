Congo-Brazzaville: Transport - Lancement du Bureau de gestion du fret terrestre

Les travaux du lancement officiel du Bureau de gestion du fret terrestre (BGFT) ont eu lieu du 5 au 6 décembre à Pointe-Noire sur le thème « BGFT outil de diversification de l'économie du Congo au sein de la Zlécaf ». C'est le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Sayi, qui a patronné la cérémonie en présence du directeur général des Transports terrestres, Mopaya Atali, des représentants des structures étatiques et privées.

Dans son mot de circonstance, le directeur général des Transports terrestres a présenté ce secteur comme l'un des piliers de l'économie nationale et a souligné quelques défis auxquels ce secteur est confronté. « La création du BGFT représente une réponse à ces enjeux, ses missions sont moderniser et sécuriser les opérations de fret terrestre, tout en soutenant la compétitivité des opérateurs économiques en favorisant l'intégration régionale dans le cadre de la Zone de libre-échange continental africaine (Zlécaf) », a-t-il déclaré.

Il a ainsi signifié la contribution du BGFT en vue d'améliorer l'efficacité et créer des opportunités pour les parties prenantes et le soutien du gouvernement à travers le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande.

Pour sa part, le ministre Honoré Sayi a expliqué que le BGFT est un levier essentiel pour l'intégration régionale et un instrument du camionnage national et de l'harmonisation de la politique des corridors au niveau sous-régional. «Le BGFT a pour attributions la maîtrise de l'afflux des marchandises avec l'arrivée de la Zlécaf, la collaboration active entre toutes les parties prenantes pour l'opérationnalisation du BGFT ; le développement du secteur des transports terrestres en moteur essentiel pour l'intégration économique, la création d'emplois et la prospérité du Congo », a-t-il déclaré.

Ces travaux ont donné lieu à quelques recommandations, à savoir créer un fonds de garanti en vue de couvrir les différents besoins tels que la création d'une école de fret, la construction des airs de stationnement, le renouvellement du parc automobile et du matériel de manutention ; mettre en place un service rapide et fluide pour une meilleure gestion et circulation des marchandises ;

réduire le coût des opérations pour faciliter les échanges commerciaux ; élaborer et signer des conventions sur le transport terrestre de marchandises avec les pays limitrophes ; construire des postes de contrôle unique frontalier (PCUF) à toutes les frontières traversées par les corridors ; améliorer la chaîne logistique ; accélérer l'opérationnalisation de la brigade mixte de surveillance ;

réactiver les commissions mixtes sur les questions de transports terrestres de marchandises et autres. Le clou de la cérémonie était marqué par la lecture des différentes motions, notamment celle de gratitude et de soutien au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, celle de félicitation au ministre Honoré Sayi et celle d'encouragement au directeur général des Transports terrestres.