Algérie: 5e Forum des universités frontalières algériennes et tunisiennes à Tébessa - Consolider le partenariat entre les universités des deux pays

TEBESSA — Les participants au 5e Forum des universités frontalières algériennes et tunisiennes 5+5, clôturé mardi à l'Université de Tébessa, ont mis l'accent sur la nécessité de consolider le partenariat entre les universités frontalières d'Algérie, de Tunisie et de Libye, ce dernier pays devant adhérer prochainement à la convention de partenariat.

Au cours de la rencontre, placée, cette année, sous le thème "L'innovation et le rôle des universités dans la promotion de l'économie du savoir", et qui a réuni les directeurs et les vice-recteurs des universités participantes, à savoir ceux des universités de Tébessa, d'El Tarf, d'Annaba, de Souk Ahras et d'El Oued, côté algérien, de Jendouba, de Gafsa, de Gabès, de Sfax et de Kairouan, côté tunisien, avec la présence honorifique des universités libyennes de Nalut et de Sirte, les intervenants ont mis l'accent sur l'importance de réactiver la convention et d'y intégrer des "clauses de clarification".

A cet égard, le Dr Souad Neffar, vice-rectrice de l'Université de Tébessa chargée des relations extérieures et de la coopération, a souligné lors de la présentation des résultats de la rencontre, qu'il est "devenu nécessaire d'ajouter des annexes et des clauses additionnelles à la convention afin de clarifier la question de la mobilité des étudiants entre les universités frontalières, celle des diplômes conjoints de fin d'études, en examinant les moyens de les adapter aux lois de chaque pays pour faciliter l'emploi ultérieur des étudiants, outre l'examen des moyens de soutenir financièrement des voyages des étudiants entre les universités ainsi que leurs recherches scientifiques".

Appelant à la nécessité d'activer et de promouvoir la plateforme numérique "Rawabet" (liens) dans chaque université membre de la convention "en raison de son grand rôle dans la facilitation de la recherche scientifique et des procédures juridiques et administratives entre les universités", la même responsable a également évoqué l'importance d'organiser des "ateliers à distance" pour la gestion des projets, la numérisation et la certification des programmes.

Il a été convenu, au cours de ce 5e Forum, que la 6ème édition de cette rencontre soit organisée, l'année prochaine, à l'université de Sfax, en Tunisie, tout en œuvrant à l'élargissement de la convention à l'effet d'y faire adhérer 5 universités libyennes pour "élargir le partenariat et la coopération internationale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique".

Le 5e Forum des universités frontalières algériennes et tunisiennes 5+5 a été clôturé par la distinction des 3 meilleurs projets de start-up après une évaluation approfondie de 30 projets innovants dans les domaines de l'énergie, de la santé et de la sécurité alimentaire par des étudiants universitaires des deux parties.

Les 1ers prix ont ainsi été décernés au projet "Propolis" de l'Université Badji Mokhtar (Annaba), dans le domaine de la sécurité énergétique, au projet "Ophtalmo Scan" de l'Université de Tébessa, dans le domaine de la sécurité sanitaire, et à l'Université de Jendouba (Tunisie), dans le domaine de la sécurité alimentaire, pour un projet de production de pommes de terre par humidification.