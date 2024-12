Ethiopie: Le pays a célébré ses champions de l'action climatique lors d'un événement de reconnaissance de la COP29

Addis Abeba — Dans un moment de gratitude et de célébration, le ministère de la Planification et du Développement, dirigé par Fitsum Assefa, a organisé une cérémonie de reconnaissance inspirante pour honorer les partenaires qui ont renforcé l'engagement transformateur de l'Éthiopie à la COP29.

L'événement a mis en valeur le pouvoir du partenariat, soulignant comment l'action collective peut élever la voix d'une nation sur la scène mondiale. Les réalisations de l'Éthiopie à la COP29 -- mener des discussions clés, dévoiler des politiques climatiques audacieuses et accueillir un pavillon dynamique -- ont été rendues possibles par le soutien indéfectible de ses alliés.

Le ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a exprimé ses sincères remerciements à un groupe diversifié d'organisations qui ont rendu le parcours de l'Éthiopie à la COP29 remarquable. Elle a également remercié le PAM, l'UNICEF et la Banque mondiale pour avoir soutenu la participation des délégués éthiopiens, ainsi que l'ambassade d'Azerbaïdjan pour avoir offert un soutien technique et assuré une logistique fluide.

La cérémonie a non seulement célébré les réalisations, mais a également inspiré de futures collaborations, selon le ministère de la Planification et du Développement. Une reconnaissance particulière a été accordée à l'ambassade du Danemark et au PNUD pour leurs contributions sans précédent. Grâce à leurs efforts, l'Éthiopie a obtenu un pavillon qui est devenu une plaque tournante pour des dialogues percutants et a rejoint la prestigieuse coalition du Groupe des émetteurs négatifs, réaffirmant le leadership climatique du pays.

Le ministre Fitsum a déclaré : « Le succès de la COP29 témoigne de la force du partenariat. L'événement s'est terminé par des réflexions des partenaires et un engagement renouvelé à renforcer la coopération pour la COP30 et au-delà.

Cette cérémonie de reconnaissance n'était pas seulement une célébration, mais un appel à l'action. Alors que l'Éthiopie se prépare au prochain chapitre de l'action climatique, le ministère de la Planification et du Développement a invité toutes les parties prenantes à s'unir pour construire un avenir plus vert et plus résilient.