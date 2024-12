Algérie: Tipasa - Lancement de la 12e édition de la Coupe du pays de football des établissements pénitentiaires

TIPASA — La 12e édition de la Coupe d'Algérie de football des établissements pénitentiaires a été lancée mardi à Koléa (Tipasa) avec la participation de 60 équipes.

Dans son allocution avant le début de la rencontre inaugurale de la compétition, le Directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Said Zreb, a souligné l'"importance des programmes et activités sportives et leur impact sur la psychologie des détenus, et partant leur contribution dans leur réinsertion sociale et la prévention de la récidive".

"Les activités sportives et la santé mentale et physique des détenus dans les établissements pénitentiaires revêtent une extrême importance pour l'administration pénitentiaire, car il s'agit d'un mécanisme efficient ayant prouvé son efficacité dans la réadaptation de leur conduite après avoir purgé leur peine", a-t-il relevé.

A cela s'ajoute d'autres programmes et mécanismes mis en oeuvre en coordination avec les secteurs de l'Education nationale, la Formation professionnelle, les Affaires religieuses et les activités culturelles, entre autres, a-t-il précisé.

La Coupe d'Algérie du football des établissements pénitentiaires est organisée en coordination avec le ministère des Sports, et le concours de l'Association Ouled El-Houma, dans le cadre de la convention signée avec le ministère de la Justice, portant organisation et promotion de la pratique sportive et physique et des activités des jeunes en milieu pénitentiaire.

La compétition inaugurale a opposé l'équipe de l'établissement pénitentiaire de Koléa et celle de l'établissement d'El-Harrach.

A noter la coïncidence de cette manifestation annuelle avec la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme (10 décembre) et la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960.

Elle sera clôturée le 12 janvier prochain, à l'occasion de la célébration du nouvel an amazigh (Yennayer) 2975.