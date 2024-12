Algérie: Message du président de la République à l'occasion du 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mardi, un message à l'occasion du 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, dont voici la traduction APS :

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux, Prière et paix sur son Messager,

Concitoyennes, concitoyens,

A chaque occasion liée à la Mémoire nationale, il nous incombe de rendre hommage aux sacrifices du peuple algérien et de nous incliner devant son long parcours de lutte acharnée menée au prix d'un lourd tribut et dont les hauts faits sont consignés en lettres d'or par l'histoire contemporaine comme une source d'inspiration intarissable sur l'attachement à la liberté.

Le 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 vient mettre en lumière une étape hautement significative en termes de fidélité et de dévouement à la patrie. Dans les terribles circonstances historiques de l'époque, ces manifestations furent un cri de liberté et de dignité et un appel à la justice face à la tyrannie et à la domination coloniale, ayant démontré avec une clarté éclatante la cohésion du peuple algérien, son adhésion pleine et entière à la glorieuse Révolution de libération et son attachement aux objectifs tracés par la Déclaration du 1er Novembre.

Le peuple algérien, fier de son legs sacré de cohésion et de défense de l'unité nationale, de la souveraineté populaire et de l'intégrité de son territoire national, est un peuple qui s'est imprégné, au fil des étapes et des époques, d'un patriotisme profondément enraciné, et qui s'est engagé, de génération en génération, à demeurer fidèle à la terre des Chouhada et à leur message éternel.

C'est dans cet esprit qu'il édifie les fondements d'un Etat fort immunisé par ses institutions et ses capacités économiques et protégé par la puissance de son Armée et son bouclier de défense, pleinement conscient des défis actuels dans notre environnement régional erratique et tendu.

Concitoyennes, Citoyens,

Allah Tout-Puissant a gratifié l'Algérie de Ses bienfaits et son peuple vaillant l'a honorée grâce à sa conscience nationale, qui l'immunise contre les desseins des conspirateurs et les rancœurs des haineux et qui déjoue les tentatives désespérées de démoralisation des patriotes dévoués à l'Algérie. Par sa conscience éveillée, son peuple protège la sécurité et la stabilité de la société, en s'attelant, dans cette conjoncture délicate, à

des enjeux importants et des priorités pressantes pour le parachèvement du projet national de développement global et durable, lancé dans l'Algérie nouvelle et dont la concrétisation de ses dimensions stratégiques se poursuit grâce au génie du peuple et aux efforts des Algériennes et des Algériens dans l'Algérie victorieuse.

Nous sommes très fiers de ce grand peuple tourné vers de nobles objectifs, en étant animé de patriotisme et en ayant chevillée au corps la patrie, ce précieux legs des valeureux Chouhada, à la mémoire desquels nous nous inclinons avec humilité et déférence en cette mémorable occasion, que je saisis pour adresser mes respectueuses salutations à mes sœurs Moudjahidate et à mes frères Moudjahidine, puisse Allah leur prêter longue vie.

Vive l'Algérie,

Gloire et éternité à nos valeureux Chouhada".