Congo-Brazzaville: Riposte aux catastrophes naturelles - Renforcement de la résilience des victimes des inondations

Dénommé « Kolendissa », le projet dont l'objectif est de renforcer la résilience des populations des départements de la Sangha, des Plateaux, de la Cuvette et de la Likouala face aux inondations a été lancé, le 10 décembre, à Brazzaville par la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

Le Projet Kolendissa a pour but de renforcer la résilience des communautés à haut risque face aux inondations dans le nord de la République du Congo par le biais d'un renforcement ces capacités nationales et d'une gestion communautaire des risques de catastrophe. Le projet est financé par le gouvernement américain, à travers l'ambassade des Etats-Unis par l'intermédiaire du Bureau de l'assistance humanitaire de l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Le budget global du projet est de 5,5 millions de dollars, soit 3,4, milliards de FCFA et réparti sur les trois secteurs suivants : les risques naturels et technologiques (NHTR) : 1,6 millions de dollars, soit 1,01 milliard de FCFA ; politiques et pratiques de réduction des risques de catastrophes (DRRPP) : 2,6 millions de dollars, soit 1,6 milliards de FCFA ; reprise économique et système de marché (ERMS) : 1,2 millions de dollars, soit 775,3 millions de FCFA. Le projet Kolendissa touchera directement plus de 237566 personnes, dont 119496 femmes et 118 070 hommes. « Je suis très heureux à cette occasion qui m'est donnée ce jour de procéder avec vous au lancement officiel du projet de renforcement de la résilience des populations face aux phénomènes des inondations.

En effet, l'évaluation faite par les services météorologiques font état d'une probable augmentation du niveau d'eau dans les fleuves et cours d'eau cette année. Ce qui montre bien la persistance des inondations et la vulnérabilité de nos Etats face à cet atelier devenu majeur dans la République du Congo en dépit des efforts du gouvernement en se référant aux inondations de 2023-2024 », a souligné Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

En prenant en compte, a-t-elle poursuivi, les données collectées et analysées par l'Agence nationale de l'aviation civile (Anac) ainsi que l'Institut de recherche en sciences exactes et Humaines, la République du Congo court le risque d'être confronté, une fois de plus, à une grave situation d'urgence humanitaire, à la suite des inondations enregistrées en cette fin d'année 2024 et avec une plus forte probabilité d'extension en premier trimestre de l'année 2025.

Pour soutenir cette action, les Etats-Unis, en partenariat avec Catholic Relief Services (CRS), Caritas Congo et la Croix-Rouge congolaise, travailleront avec le gouvernement congolais à tous les niveaux pour améliorer les systèmes d'alerte précoce en cas d'inondation afin de prévenir les catastrophes cycliques. Les partenaires travailleront également au niveau communautaire pour s'assurer que les populations les plus vulnérables soient préparées à des éventuelles inondations et pour réduire l'impact des inondations annuelles dans le bassin du Congo.

Signalons que le projet Kolendissa vise à renforcer la résilience aux inondations pour 185121 personnes, dont 46 280 personnes déplacées et 9256 réfugiés. De plus, 7800 personnes bénéficieront d'un meilleur accès aux services financiers grâce à l'approche « communautés d'épargne et de crédit interne » communément appelé approche SILC, visant à améliorer leur résilience économique.

Le lancement de Kolendissa intervient à un moment déterminant car, selon l'étude de référence du projet, 96,12 des populations interrogées sont exposées à un risque élevé d'être gravement affectées par des inondations, tandis que 86,53% craignent d'en subir les conséquences. En ce qui concerne les mesures d'atténuation aux chocs, 88,36% des répondants ne disposent pas de mesures spécifiques pour y faire face et 81% se résignent à ne prendre aucune initiative en matière de préparation pour affronter d'éventuels futurs chocs (...).