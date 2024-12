Angola: Le Port de Lobito distingué par le Prix Choix de Qualité en Autriche

Benguela (Angola) — Le Port Commercial de Lobito, localisé dans la province de Benguela, a été distingué, lundi (9), à Vienne (Autriche), par le Prix Choix de Qualité 2024, lors d'un gala de remise de prix organisé par la Société Européenne pour la Recherche de la Qualité, a appris l'ANGOP.

Selon une note de cette entreprise portuaire envoyée mardi à l'Angop, le gala a eu lieu au Parkhotel Schönbrunn, un lieu important qui reflète l'importance de l'événement.

Le Prix Choix de Qualité est organisé par la Société européenne pour la recherche sur la qualité, une organisation internationale dédiée à la promotion des bonnes pratiques en matière de gestion de la qualité et d'amélioration continue dans différents secteurs.

Ce prix récompense les entreprises, les institutions publiques et les organisations qui se différencient par l'excellence en matière de qualité, d'innovation, d'éthique et de leadership, démontrant des résultats notables dans leurs opérations et leurs services.

En plus de reconnaître les lauréats, l'événement a offert un forum mondial d'échange de connaissances et de réseautage entre chefs d'entreprise, universitaires et professionnels intéressés par la qualité.

Les participants ont eu l'occasion de tirer des leçons de réussites, d'explorer de nouvelles approches en matière de gestion de la qualité et de développer des partenariats stratégiques.

La Société européenne pour la recherche sur la qualité valorise l'impact positif des pratiques de qualité sur les organisations et sur le bien-être économique et social, en promouvant des solutions et des outils pour faire face aux défis actuels dans ce domaine.

Lors de l'événement, l'administratrice commerciale du Port de Lobito, Kátila Vanessa Neto, représentant le PCA Celso Rosas, a remercié cette reconnaissance et, dans son discours, a loué le rôle de tous les travailleurs dans cette réalisation.

D'autre part, il a souligné l'importance du Port de Lobito dans le Corridor de Lobito, ainsi que la mise en oeuvre des normes ISO et le changement du modèle de gestion vers un port propriétaire (Porto Senhorio).

Cependant, se confiant mardi à l'Angop, le président du Conseil d'administration du Port de Lobito, Celso Rosas, a remercié cette distinction au nom des travailleurs de l'entreprise.

« C'est pour nous une grande source de fierté, de satisfaction et de gratitude d'être reconnus par une institution qui surveille les performances des entreprises à travers le monde. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie, que nous mettons en oeuvre de bonnes pratiques de gestion, ce qui est très important dans le contexte des relations internationales, des relations entre les entreprises et du marché international", a-t-il affirmé.

Pour Celso Rosas, cette reconnaissance démontre qu'ils cherchent à élever la qualité, à innover, à introduire des principes d'éthique et notre leadership aboutit à des résultats notables, ce qui signifie qu'ils sont sur la bonne voie, ce qui les remplit de fierté et les motive.

"On ne nous a pas appelé ni demandé, et nous avons été surpris par une notification pour recevoir ce prix. La communauté des travailleurs du Port de Lobito se sent fière et motivée", a-t-il dit.

Face aux défis futurs, le CPA a déclaré qu'il sera nécessaire de continuer à améliorer la discipline, l'organisation, les compétences et les résultats.

Il a défendu la nécessité d'augmenter les niveaux de production, ce qui ne sera possible qu'avec des personnes bien préparées et c'est pourquoi on donne la priorité à la formation dans tous les domaines et à tous les niveaux, afin que nous ayons des travailleurs à la hauteur des défis.

"Nous investissons dans l'acquisition de nouvelles machines, équipements et technologies, afin de numériser les processus au niveau de l'entreprise, et cela ne sera possible qu'avec la maintenance et la capacité opérationnelle de l'ensemble du système", a-t-il expliqué.

Celso Rosas a indiqué que l'objectif était également d'améliorer l'efficacité du port, afin qu'il puisse assister les navires très rapidement.

Dans le même esprit, il défend la nécessité d'assurer toutes les opérations dans un environnement totalement sécurisé. C'est pourquoi, a-t-il précisé, ils continueront à réaliser des exercices pour évaluer leur capacité à agir face à tout accident ou incident.

Il a salué la compréhension de tous les opérateurs de la communauté portuaire face aux nouvelles responsabilités du Port, désormais propriétaire, à qui il a souhaité de joyeuses fêtes.

À propos du Port

Le Port de Lobito est l'une des infrastructures les plus importantes du Corridor de Lobito.

Cette société portuaire assure un pourcentage élevé du volume du commerce international sur l'ensemble de la sous-région.

Sa principale infrastructure est le terminal polyvalent (marchandises diverses et conteneurisées), doté d'un quai de 1 199 mètres et d'une profondeur de 14,7 mètres.

Elle dispose également d'un terminal minéralier avec un quai de 310 mètres et un tirant d'eau de 15,3 mètres, chargé d'accueillir le minerai en provenance de la République démocratique du Congo et de la Zambie.