Ile Maurice: Le ministre Sik Yuen évoque une capacité de stockage limitée

La distribution des produits pétroliers à Rodrigues fait face à des défis importants qui ont été abordés lors d'une réponse officielle du ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, à une Parliamentary Question posée par le député de Rodrigues, Jacques Edouard, hier. Le ministre a souligné des problèmes d'approvisionnement, de stockage et de gestion logistique. Il a indiqué que des mesures seraient prises pour améliorer l'efficacité du système.

Le ministre a soutenu que la société AEL DDS Ltd de Taylor Smith Energy Cluster, dont Robert Desvaux, le Chief Executive Officer, est responsable de la chaîne d'approvisionnement et de la vente au détail des produits pétroliers à Rodrigues, rencontrait des difficultés liées à la capacité de stockage limitée et à des problèmes logistiques. En effet, la demande croissante, couplée à des contraintes d'approvisionnement, a-t-il dit, avait entraîné plusieurs interruptions de la fourniture des produits pétroliers durant ces derniers mois. Parmi les perturbations notables, l'approvisionnement a été interrompu, le 30 octobre, pendant quelques heures, puis à nouveau, le 9 novembre, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau convoi le 10 novembre. De plus, d'autres disruptions ont été constatées le 20 novembre et le 1er décembre, ces dernières ayant été résolues respectivement les 2 et 6 décembre.

Face à ces aléas, le ministre du Commerce a précisé que des mesures avaient été prises pour améliorer la gestion des stocks et la coordination de l'approvisionnement, notamment par l'augmentation des achats en vrac et l'amélioration de la gestion des stocks. Ces mesures doivent permettre de réduire les perturbations et garantir un approvisionnement plus fiable d'ici janvier 2025. Pour pallier les difficultés, des priorités ont été définies, notamment en ce qui concerne les services d'urgence et les autobus publics.

Le ministre a mis l'accent sur le fait qu'AEL DDS Ltd faisait face à une capacité limitée en matière d'infrastructure de stockage et de transport. Actuellement, la société assure la distribution via trois stations-service situées à Rodrigues, ainsi qu'un camion mobile opérant à Baie-Lascar, qui offre exclusivement du gazole. Le transport des produits pétroliers est effectué à l'aide de 16 unités de conteneurs dédiés. La société cherche constamment à optimiser ces ressources et explore toutes les avenues possibles pour renforcer l'approvisionnement.

En outre, l'extension du port de Rodrigues a été évoquée lors d'une question posée par la députée de Rodrigues, Dianette Henriette-Manan, comme une solution potentielle pour améliorer la situation. Bien que cette option soit envisagée, Michaël Sik Yuen a fait comprendre qu'elle dépendait de la disponibilité des fonds nécessaires pour sa réalisation. Des discussions sont également en cours avec la State Trading Corporation pour l'aménagement de facilités de stockage supplémentaires. L'idée est d'étendre la capacité d'infrastructure afin de mieux répondre à la demande croissante de produits pétroliers sur l'île.